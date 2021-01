– Nie było żadnych problemów z powrotem do szkół – twierdzi Jarosław Skorulski. Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miasta był gościem programu „Rozmowa na 96 FM”.

Skorulskiego pytaliśmy o pierwsze wnioski po powrocie najmłodszych uczniów z klas 1-3 w Zielonej Górze. – Wszystko przebiega bez zakłóceń – uważa Skorulski.

Skorulski twierdzi, że dyrektorzy szkól już wcześniej mogli się przygotować na powrót dzieci do szkól

To nie jest pierwsze zamknięcie szkół. Już to przezywaliśmy. Zbyt wiele się to nie zmieniło od okresu wiosennego. To zawsze jest czas, w którym zadajemy sobie pytanie, ile jest strat.