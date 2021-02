Które z inwestycji drogowych będą realizowane w Zielonej Górze? Co jest priorytetem jeśli o chodzi o zielonogórskie ulice? Dziś w audycji “Prezydent na 96 FM” rozmawialiśmy m. in. o komunikacji i o stanie dróg w naszym mieście.

Janusz Kubicki pytany o najważniejszą drogową inwestycję stwierdził, że miasto w tej chwili szuka środków na dokończenie remontu przy Al. Zjednoczenia. Chodzi konkretnie o wiadukt:

Jeden z naszych słuchaczy pytał o to, czy będą w tym roku nowe inwestycje i czy powinno powstać rondo przy ulicy Lwowskiej? – Nie planujemy tego – dodał Janusz Kubicki:

To rondo nie jest najpilniejsza kwestia do rozwiązania. Kto by nie chciał, by Wrocławska nie była przebudowana. Pomysłów jest dużo. Jest to nierealne, nas na to nie stać.