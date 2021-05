68 projektów zgłosili mieszkańcy naszego miasta do tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Pula wynosi 6,5 milionów złotych. Za nami zgłaszanie wniosków.

Janusz Kubicki – włodarz miasta w audycji „Prezydent na 96 FM” – stwierdził, że należy się cieszyć z liczby zgłoszonych projektów.

To jest bardzo dużo. Ja się cieszę z każdego projektu, który wpływa i który będzie zrealizowany. Warto brać sprawy w swoje ręce. Dzięki nim wiele się zmieniło w Zielonej Górze.

Jaka jest dalsza procedura? Pomysły zielonogórzan zostaną poddane głosowaniu. A głosować będzie można internetowo.

To będzie pierwszy budżet, który będzie wirtualny. Sam jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało i czy to zda egzamin.