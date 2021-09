Jesień to czas sprzyjający wycieczkom do lasu. Żeby jednak wyprawy, na przykład na grzyby, były bezpieczne warto pobrać na swój telefon bezpłatną aplikację od Lasów Państwowych. Mobilny Bank Danych o Lasach – bo tak się nazywa – to między innymi mapy zagospodarowania turystycznego.

Pomogą nam one bez problemu znaleźć miejsca postojowe oraz inne leśne obiekty. Dzięki aplikacji możemy także udostępnić naszą lokalizację osobom trzecim. Mówi Ewelina Fabiańczyk z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze.

Do tego możemy zaznaczyć szlak, który przebyliśmy. Miejsce, w które się udaliśmy i chcielibyśmy ponownie do niego wrócić. W aplikacji znajdziemy także opis lasu, informacje na temat wieku drzew i gatunków w danym miejscu. Warto z tej aplikacji korzystać dla własnego bezpieczeństwa.

Fabiańczyk przypomina także o naładowaniu telefonów komórkowych przed wycieczką do lasu. Samą zaś aplikację znajdziecie na stronie Lasów Państwowych.