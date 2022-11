Prawie sześć godzin trwała nadzwyczajna sesja Rady Miasta. Radni przegłosowali apel do marszałek Elżbiety Polak w sprawie ZIT-ów i podnieśli podatki lokalne.

Najwięcej emocji wzbudziła kwestia ZIT-ów i podjęcie apelu do marszałka województwa lubuskiego Elżbiety Polak. Od kilkunastu dni trwa spór na linii zielonogórski magistrat – samorząd lubuski. Samorządowcy, w tym prezydent Zielonej Góry, domagają się kwoty 340 euro na mieszkańca w nowej perspektywie unijnej w latach 2021-27. Urząd marszałkowski proponuję kwotę 180 euro. Po długiej dyskusji radni przyjęli apel jednogłośnie, choć trwał spór o wysokość kwoty. Platforma Obywatelska proponowała kwotę 1000 euro na mieszkańca Zielonej Góry, ostatecznie w apelu stanęło na kwocie 300 euro.

Radni podjęli także uchwałę o podwyższeniu podatków lokalnych (to podatki od gruntów, budynków mieszkalnych, nieruchomości). Ta decyzja wywołała duży spór. Miasto twierdziło, że podatki muszą być wyższe przy niższym dofinansowaniu unijnym w ramach ZIT-u. Taki argument podnosił prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki. – Niech pani marszałek odda nam pieniądze – mówił włodarz miasta:

Z wnioskiem marszałka, który odebrał nam pieniądze, musimy się zgodzić. Jak nie ma tych pieniędzy, ktoś musi za to zapłacić. Zapłaci każdy: Pan i ja. Apel do marszałka, aby oddał nam te pieniądze, które nam zabrał. Wtedy podatki nie bedą podniesione. Ta decyzja zrujnuje budżety wielu zielonogórzan. Długa dyskusja, ale apel jest prosty do pani marszałek: Niech Pani nam nie podnosi podatków.

Inne zadanie mieli radni Platformy Obywatelskiej, którzy zagłosowali przeciw podnoszeniu podatkom. – Nie godzimy się na to – mówi Marcin Pabierowski – szef zielonogórskiej PO w Radzie Miasta.

Podatki zaproponował pan prezydent Kubicki, dramatycznie wysokie. O 80 procent wyższe dla mieszkańców zamieszkania, dla przedsiębiorców, do tego opodatkował służbę zdrowia. My byliśmy przeciwni. W inflacji, kryzysie, podatki należy obniżać. Tłumaczyliśmy to panu Kubickiemu, jednak on nie ma doświadczenia w biznesie i wydaje pieniądze lekką ręką.