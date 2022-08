Rusza Fortuna Puchar Polski, czyli tzw. Puchar Tysiąca Drużyn. To w tym miejscu drużyny z niższych lig mogą grać nawet z czołowymi ekipami z ekstraklasy. Do Zielonej Góry przyjedzie dziś pierwszoligowe Podbeskidzie Bielsko-Biała.

Rywal na zapleczu ekstraklasy dotychczas solidarnie wygrał i przegrał czterokrotnie. W miniony weekend „Górale” ulegli aż 0:5 w Rzeszowie Stali. Podbeskidzie ma za sobą też granie w ekstraklasie. Po raz ostatni w sezonie 2020/21. O przeciwniku mówi trener Lechii Andrzej Sawicki.

Myślę, że fizyka to pierwsze, co rzuca się w oczy. Grają praktycznie takim samym ustawieniem, jak my. Budują generalnie na trzech obrońców. Jakość piłkarska tam jest i błędów nie będą wybaczać, jeśli będziemy je popełniać. To jest jeden mecz i uważam, że sprawa jest otwarta.