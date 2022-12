Wizyta Jarosława Kaczyńskiego, prezesa PIS-u, w naszym regionie sprowokowała lubuskich polityków do dyskusji, jaka ma być Polska po kolejnych wyborach parlamentarnych.

Szef partii rządzącej rozpoczął bowiem kampanię przed wyborami. Wizyta w Lubuskiem nie była przypadkowa, wszak w naszym regionie Prawo i Sprawiedliwość przegrywało wcześniej z Platformą Obywatelską. Zdaniem posła PIS-u Jerzego Materny, Kaczyński zdaje sobie z tego sprawę. – Szef partii jest w dobrej kondycji i chce wygrać wybory – mówił Materna.

Wie, dlatego objeżdża i później są w kuluarach rozmowy. On jest w bardzo dobrej kondycji, ma dużo sił i objeżdża kraj. A czy dziś nasz kraj jest represyjny? Jesteśmy przyjaźni, to widzą ci, którzy na co dzień do nas przyjeżdżają.