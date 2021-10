Czy dojdzie do skutku realizacja jednej z największych planowanych inwestycji drogowych Zielonej Góry i okolic? Mowa o Obwodnicy Zachodniej naszego miasta.

Przypomnijmy, że do inwestycji chce się dołożyć rząd, gwarantując kwotę niespełna 80 milionów złotych. Aby jej realizacja mogło się rozpocząć, do zadania musi się też włączyć samorząd województwa. Prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki w rozmowie z Radiem Index stwierdził, że nie wyobraża sobie sytuacji, aby marszałek województwa miałaby nie partycypować w kosztach.

Nie wyobrażam sobie, by miało nie dojść do tej inwestycji. Jest ona szacowana na kwotę 300 milionów złotych, a wkład marszałka to 15 milionów złotych. Nie da się tego zrobić bez marszałka, bo to jest droga wojewódzka. Jeśli nie podniesie rękawicy, to ta inwestycja zniknie.