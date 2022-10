Czy Zielona Góra stawia na gospodarkę niskoemisyjną? Takie pytania pojawiały się podczas ostatniej sesji Rady Miasta. Temat wywołał kontrowersje podczas dyskusji radnych.

O tym, że redukcja emisji gazów cieplarnianych, termomodernizacja obiektów miejskich to elementy niezbędne w najbliższej perspektywie naszego miasta, nie trzeba było nikogo przekonywać. Radni opozycyjnej Platformy Obywatelskiej są zdania, że Zielona Góra za późno zabrała się za te tematy. Mówi szef struktur PO w Radzie Miasta Marcin Pabierowski:

Bardzo niewiele obiektów było ztermomodernizowanych, nie było wymiany oświetlenia na LED, Dziś by to procentowało, a koszty by spadły. Teraz to się pojawiło, choć nie pokoi nas to, nie ma konsekwencji w działaniu. Wskazywaliśmy na to, nie uzyskaliśmy informacji o działaniach miasta. Będziemy skutecznie obserwować wydatki środków unijnych na termomodernizację obiektów publicznych w mieście Zielona Góra.