Od wielu tygodni dużo komentarzy – również w Radiu Index – wywołuje wizyta delegacji województwa lubuskiego podczas Światowej Wystawy EXPO w Dubaju.

Polityczne wątpliwości odnośnie tej misji gospodarczej ma głównie opozycja w sejmiku województwa lubuskiego oraz prezydent Janusz Kubicki. Włodarz miasta wielokrotnie mówił o tym, że wyjazd do Dubaju za kwotę 1,6 miliona złotych jest bezcelowy w momencie, gdy Urząd Marszałkowski chciałby, by miasto współfinansowało Szpital Uniwersytecki.

Województwo, które dostaje środki na utrzymanie szpitala, przeznacza je na wycieczki do Dubaju i utrzymanie na dziwnych etatach działaczy partyjnych w szpitalu. Jeśli województwo stać na to, to coś tu jest nie tak. Jeśli wydawanie kwoty 1,6 miliona złotych celowa i sensowne, a jeszcze są misje do Algierii i Izraela, to może jeszcze do Burkina Faso polecimy?