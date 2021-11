Dochody: miliard 59 milionów złotych, wydatki miliard 174 milionów złotych. Deficyt oscylujący na poziomie ok. 130 milionów złotych. – to najważniejsze dane w projekcie przyszłorocznego budżetu Zielonej Góry.

Projekt przedstawił na konferencji prasowej prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki. My o zdanie zapytaliśmy radnych: Sławomira Kotylaka z Koalicji Obywatelskiej i Jacka Budzińskiego z Prawa i Sprawiedliwości.

Kotylak stwierdził, że to “trudny budżet”:

To trudny budżet, choć miliardowy, to jednak tylko 25 procent to wydatki majątkowe, a blisko 700 milinów to wydatki bieżące. Przejadamy więc własne pieniądze nie inwestując. To jest nie tylko kwestia polityki prezydenta, bo mamy zadania, które są narzucone ustawowo. Dopłacamy i do tego deficyt na poziomie 15 procent budżetu, blisko 150 milinów, to jeden najwyższych deficytów w historii. Nie wróży to dobrze, bo się stale zadłużamy.