1 lutego 2021 roku zapisze się wielkimi literami w historii zielonogórskiej koszykówki. Tego dnia Enea Zastal BC pokonał 10-krotnego mistrza ligi VTB i 8-krotnego triumfatora Euroligi ekipę CSKA Moskwa! Zielonogórzanie wygrali 93:90.

Czerwoną gwiazdę przyćmił Kris Richard. To Amerykanin był bohaterem meczu. On jako pierwszy zaczął punktować po niemrawym początku zielonogórzan i on też zadał moskiewskim gwiazdom decydujący cios. A nawet dwa ciosy. 9 sekund przed końcową syreną przy stanie 90:90 najpierw zabrał piłkę Danielowi Hacketowi, a następnie z narożnika trafił rzut za trzy punkty.

Goście mieli jeszcze niespełna dwie sekundy na odpowiedź, ale rzut z połowy Tornike Shengelii nie nie znalazł już drogi do kosza.

To wielki dzień dla zielonogórskiej koszykówki, na który biało-zieloni pracowali pod wodzą Feliksa Alonso. Hiszpański asystent prowadził ponownie Zastal pod nieobecność Žana Tabaka, któremu w ubiegłym tygodniu zmarła mama.

Pierwsze minuty to dominacja gości, prowadzenie 12:0, ale z czasem właśnie najpierw za sprawą Richarda zielonogórzanie zaczęli punktować. Po pierwszej kwarcie 5 punktów straty, a już w drugiej Zastal przez moment nawet prowadził.

Po przerwie gra zielonogórzan wyglądała jeszcze lepiej. W drugiej połowie gospodarze mieli już nawet 10 punktów przewagi. Tak było na półmetku czwartej kwarty po trójce Cecila Williamsa. W tym momencie jednak gwiazdy CSKA zanotowały serię 9-0. Minutę przed końcem po rzutach wolnych Shengelii na prowadzeniu była ekipa z Moskwy, ale potem dobrą akcję za 2 punkty wykończył Rolands Freimanis, a następnie stało się to, co będziemy wspominać latami.

Enea Zastal BC wygrał swój dziesiąty mecz w tym sezonie w lidze VTB, a Iffe Lundberg i Kris Richard rzucili razem 51 punktów!