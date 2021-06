Powstały dwie nowe gry terenowe poświęcone Zielonej Górze. A dokładniej Ogrodowi Botanicznemu. Bo to właśnie ten obiekt, prowadzony przez Uniwersytet Zielonogórski, stał się scenerią dla najnowszego projektu. Autorami gier są studenci UZ.

Odbiorcami zabawy mogą być zarówno dzieci, jak i dorośli. Gra terenowa powstała w dwóch wersjach. Każda z jej odsłon dostosowana jest do wieku uczestników.

Dzieci trochę inaczej pojmują rozrywkę, aniżeli dorośli. Zabawa dla dzieci polega na rozwiązywaniu wierszyków i bieganiu między roślinami. Będą musiały na podstawie wiedzy własnej, ale nie tylko, bo też za pomocą tablic w ogrodzie, rozwiązać zagadki. Co to za rośliny. I tak idąc tropem kolejnych roślin dotrą do końca. Ale nie chce za wiele zdradzać.

Jak mówią autorzy – pokonanie trasy nie powinno zająć więcej niż godzinę. Gry terenowe to nie jedyne nowości w Ogrodzie Botanicznym. Pojawiły się też nowe materiały promocyjne. Przyjęły one formę plansz. Ich przygotowanie trwało kilka miesięcy.

To jest wszystko perspektywa, czyli rysowane od początku. Nie za zdjęć lotniczych, bo tak się nie da. Próbowaliśmy wykorzystać drony do takiej wstępnej inwentaryzacji. Ale zieleń parkowa, ta wysoka, zasłaniała wszystko. Trzeba było więc usiąść i grzecznie rysować. Starodrzew został wyrysowany laserunkowo, czyli tylko konturowo. Żeby nie zasłaniał tego co najważniejsze. I powstał taki rysunek, że można sobie palcem powodzić i znaleźć to, co człowiek chce.