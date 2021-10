Mieszkańcy zielonogórskiej Łężycy mogli wyrazić swoją opinię na temat budowy obwodnicy zachodniej. Ale to nie jedyny temat jaki poruszono podczas niedzielnego pikniku konsultacyjnego. Pracownicy urzędu miasta pytali także o zapotrzebowanie na nową placówkę edukacyjną dla dzieci i młodzieży.

Piknik konsultacyjny odbył się na pętli autobusowej, z której to każdego dnia dzieci i młodzież ruszają komunikacją miejską w kierunku szkół. I tutaj pojawia się pytanie, czy na terenie zielonogórskiej Łężycy powinna powstać nowa placówka oświatowa? Mówi Wioleta Haręźlak, dyrektor departamentu edukacji i spraw społecznych.

Rodzice bardzo chętnie uczestniczą w tych rozmowach, mają swoje przemyślenia. Swoje potrzeby. Ale to, na co najbardziej wskazują to boisko. Na którym dzieci i rodzice mogliby uprawiać różne dyscypliny sportu.