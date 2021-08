W Zielonej Górze ma powstać Centrum Przesiadkowe przy PKP i PKS. To jak na razie plany, ale miasto jest zainteresowane wybudowaniem takiego centrum z prawdziwego zdarzenia.

Magistrat jest zainteresowany, aby do zadania włączył się zielonogórski PKS. Jakie są pierwotne ustalenia? Pytamy wiceprezydenta Zielonej Góry Krzysztofa Kaliszuka.

Rozmawialiśmy o tym, by dworzec został przeniesiony na teren, gdzie są jeszcze stare baraki przy Schenkerze. Rozmawialiśmy o tym z panią konserwator, która wyraziła zgodę, by część mniej zabytkowa była rozebrana. Tak, żeby cały terminal i odprawa autobusów była po stronie ulicy Dworcowej przy torach. by przybliżyć mieszkańców do kolei i dworca oraz do centrum przesiadkowego MZK.