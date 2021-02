Jak idealnie przedstawić pogodę? Czy ona dziś zaskakuje? Takie pytania skierowaliśmy dziś do Bartka Jędrzejaka.

Pochodzący z Zielonej Góry, dziennikarz TVN i prezenter pogody był gościem programu „Rozmowa na 96 FM” . Nasz gość stwierdził, że dziś trudno prognozować pogodę, bo ona się po prostu bardzo często zmienia.

To jest trudna robota dla synoptyków i prezenterów, bo klimat się zmienia. Dodatkowo, żyjemy w strefie klimatu umiarkowanego. To jest trudna strefa klimatyczna. Blisko nam do północy i mroźnych klimatów, a z drugiej strony blisko nam do południa i basenu Morza Śródziemnego.