Zmianą definicji gwałtu zajął się klub Lewicy. Przypomnijmy, kilka tygodni temu posłanki tego kluby zgłosiły projekt ustawy, który zakłada taka zmianę. Na czym miałaby ona polegać?

Chodzi o rozszerzenie definicji gwałtu. Miałby być nim kontakt seksualny bez uzyskanej świadomej zgody. Dziś o tej sprawie rozmawialiśmy z posłanką Lewicy dr Anitą Kucharską Dziedzic w programie „Rozmowa na 96 FM”.

Gwałt jest doprowadzeniem do obcowania płciowego osoby bez wyrażenia jej zgody. Sprawcy stosują wiele technik i metod, by do niego doprowadzić. Ta zgoda funkcjonuje dziś w wielu kodeksach, nie tylko w prawie medycznym.

Posłanki chcą również zaostrzenia kary za gwałt. Z dwóch lat więzienia na trzy lata.