Trwa wojna w Ukrainie. W naszym regionie i mieście przebywają uchodźcy zza naszej wschodniej granicy. Czy to już jest ten moment, w którym powinniśmy pytać, na jakich zasadach przebywają w Polsce? I przede wszystkim: co dalej?

O to zapytaliśmy radnego „Zielonej Razem” Andrzeja Bocheńskiego. Gość „Rozmowy na 96 FM” stwierdził, że na takie wnioski jeszcze trzeba poczekać.

To nie jest ten moment, Już 40 dni trwa wojna, ale to nie etap, byśmy teraz mieli się określić. Oni są zagubieni, roztrzęsieni, Nie są jeszcze gotowi i nie my pierwsi powinniśmy pytać.