Nie milkną echa dotyczące obwodnicy zachodniej i wczorajszej decyzji władz województwa. Przypomnijmy, zarząd na konferencji prasowej poinformował, że dołoży 15 mln zł do tej inwestycji.

Z takiego rozwiązania cieszą się władze miasta i przedstawiciele klubu radnych Zielona Razem. Radny Andrzej Bocheński uważa, że tak naprawdę nie mogło być innej decyzji, o czym przekonywał w Rozmowie na 96 FM.

To, że prezydent Kubicki to wymyślił, to on nie zatrzymuje się, że to droga krajowa czy wojewódzka, tylko prze do przodu, bo widzi możliwość rozwoju. Tak naprawdę pieniądze województwa są symboliczne. W stosunku do tych setek milionów to są grosze.