„Trzęsienie ziemi w Falubazie, cały zarząd do dymisji” – tymi słowami zaczęła się środowa audycja „Prezydent na 96 FM”. I jak potwierdził Janusz Kubicki – zarząd oddał się do dyspozycji rady nadzorczej. Powodem zamieszania ma być ponoć fakt, że żużlowcy Falubazu nie zakwalifikowali się w tym sezonie do Ekstraligi, pomimo wcześniejszych obietnic członków zarządu.

Czy można już mówić o kompletnej zmianie zarządu?

Czas pokaże co dalej. To rada nadzorcza zdecyduje. Dla mnie jednak czym innym jest oddanie się do dyspozycji, a dymisja.

Janusz Kubicki odniósł się także do prezesury Wojciecha Domagały.

Miał ciężki zadanie, musiał doprowadzić klub do wyjścia na prostą. Najłatwiej jest wydawać, najtrudniej oszczędzać.

