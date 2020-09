Outsourcing to sposób na to, żeby w stu procentach skupić się na faktycznej działalności firmy lub organizacji. Realizację usług z zakresu BHP, RODO, IT, ochrony przeciwpożarowej czy obsługi prawnej warto powierzyć zaufanemu partnerowi. Do takich należy z pewnością BHPEX, jeden z liderów outsourcingu w zachodniej Polsce.

Outsourcing polega na powierzeniu części zadań biznesowych profesjonalnej firmie zewnętrznej. Dlaczego warto się na niego zdecydować?

To przede wszystkim oszczędność czasu i pieniędzy. Przedsiębiorstwo może zająć się realizacją swoich celów, bez konieczności tworzenia od podstaw nowych działów, prowadzenia rekrutacji i organizowania zaplecza technicznego. Outsourcing daje także pewność, że dany fragment działalności powierzamy w ręce fachowców. Specjaliści z firmy zewnętrznej skupiają się na konkretnej usłudze.

Realizacja usług outsourcingowych to duża odpowiedzialność. Od prawidłowej realizacji zadań zleconych na zewnątrz może zależeć rozwój przedsiębiorstwa bądź instytucji. Z tego powodu outsourcing warto powierzać sprawdzonym podmiotom z dużym doświadczeniem.

BHPEX to firma, która realizuje usługi zewnętrzne już od 13 lat. Zatrudnia najlepszych specjalistów z różnych branż. Jej motto „Wyższy Standard Bezpieczeństwa” przekłada się na kompleksową opiekę oraz elastyczność.

Stabilność w trudnym okresie

Zewnętrzny partner musi być godny zaufania i solidnie realizować usługi bez względu na aktualną sytuację gospodarczą. BHPEX to firma o stabilnej pozycji rynkowej i z dużym doświadczeniem, lider usług outsourcingowych w województwie lubuskim oraz jedna z największych tego typu firm w zachodniej Polsce.

Przedsiębiorstwo działa na rynku od 2007 r. W ciągu 5 następnych lat rozwinęło się z jednoosobowej działalności gospodarczej w największego w Polsce producenta instrukcji BHP, sanitarnych i przeciwpożarowych, dokumentacji HACCP, GHP/GMP oraz kart oceny ryzyka zawodowego.

W 2016 r. BHPEX w konkursie e-Gazele Biznesu zajmuje pierwsze miejsce w województwie lubuskim i wysoką, 21. pozycję w Polsce. 3 lata później firma zostaje uznana za lidera wśród specjalistów ds. BHP w plebiscycie Oferteo.

BHPEX wraz z rozwojem systematycznie zwiększa grono swoich klientów. W każdym kolejnym roku działalności liczba obsługiwanych podmiotów wzrastała o ok. 50 proc. Obecnie liczba klientów przekracza już 30 tys. – mówi prezes firmy, Rafał Wielgus.

O jakości usług świadczonych przez BHPEX może świadczyć to, że z firmą nawiązały współpracę duże i renomowane przedsiębiorstwa, w tym Koral, Polski Cukier, Zdrovit, Streamsoft (czołowy producent systemów ERP) czy Hertz Systems (firma specjalizująca się m.in. w technologiach kosmicznych). W grupie klientów są także liczne spółki skarbu państwa, organizacje porządku publicznego oraz jednostki samorządowe, m.in. PKP SA, PKS Zielona Góra, Policja Wielkopolska, powiat Lubań, gmina Krosno Odrzańskie, Zakład Gospodarki Komunalnej w Zielonej Górze czy Biblioteka Zielonogórska.

Co ważne, na rozwój BHPEX nie miała wpływu pandemia koronawirusa. Dla wielu przedsiębiorców okres ten oznaczał wprowadzenie zmian w sposobie funkcjonowania i konieczność zastosowania nowych rozwiązań. BHPEX zapewniał w tym trudnym czasie niezbędne wsparcie swoim partnerom, świadcząc usługi outsourcingowe na tak samo wysokim poziomie co przed wybuchem pandemii – podkreśla dyrektor firmy, Edyta Kofnyt-Wielgus.

Outscourcing od A do Z

BHPEX oferuje szeroki zakres usług outsourcingowych, które nawzajem się uzupełniają. Oferta firmy obejmuje działania z zakresu:

bezpieczeństwa i higieny pracy,

ochrony przeciwpożarowej,

informatyki,

ochrony środowiska,

ochrony danych osobowych,

bezpieczeństwa żywności,

ochrony środowiska,

prawa.

Usługi BHP BHPEX obejmują m.in. szkolenia wstępne, okresowe i dedykowane, zarówno w siedzibie przedsiębiorstwa w Zielonej Górze, jak i online. Firma opracowuje dokumentację związaną z oceną ryzyka dla wszystkich stanowisk pracy. Stała opieka w ramach abonamentu, mogąca zawierać m.in. audyty czy pomiary czynników szkodliwych i uciążliwych, kosztuje już od 100 zł miesięcznie.

Usługi przeciwpożarowe to kolejna ważna działalność BHPEX związana z bezpieczeństwem. Firma oferuje najtańsze w Zielonej Górze szkolenia, składające się z części teoretycznej i praktycznej, z treningiem wykorzystującym symulatory dymu i gaśnice. BHPEX opracowuje instrukcje bezpieczeństwa pożarowego i prowadzi sklep strażacki. Abonament zapewnia stały nadzór ppoż. w zakładzie klienta.

BHPEX ma wyspecjalizowany zespół informatyków i administratorów do obsługi zadań z zakresu outsourcingu IT. Usługa kierowana jest do małych, średnich i dużych podmiotów. BHPEX może przejąć odpowiedzialność za całe działy IT w przedsiębiorstwie, od stałej opieki informatycznej, przez administrację serwerów i sieci, konserwację oraz naprawę komputerów i drukarek, po szkolenia i audyty.

Równie kompleksowe są usługi ochrony środowiska. Grono specjalistów BHPEX może przejąć prowadzenie bieżącej dokumentacji, zrealizować audyty, przygotować firmę do kontroli Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska bądź zająć się kwestiami związanymi z BDO i KOBiZE.

Usługi BHPEX dotyczące ochrony danych osobowych to m.in. szkolenia RODO. Zapewniają one pracownikom wiedzę oraz certyfikat, potwierdzający zdobycie niezbędnych umiejętności. BHPEX było jedną z pierwszych firm, która opracowała wzorcową dokumentację ochrony danych osobowych. Przedsiębiorstwo dostarczy nie tylko zestaw procedur, ale może też przejąć funkcję Inspektora Danych Osobowych, wraz z gwarancją przygotowywania dokumentacji i współpracy z organem nadzorczym.

Prezes Rafał Wielgus podkreśla jednocześnie, że firma BHPEX cały czas poszerza zakres swoich usług outsourcingowych: Obecnie rozwijamy biuro rachunkowe, w tym księgowość, kadry, doradztwo podatkowe, a także dział systemów jakości z usługami wdrożenia i certyfikacji systemów oraz dział pomiarów środowiska pracy.

Obsługa bez granic

BHPEX wyróżnia nie tylko zakres oferowanych usług outsourcingowych, ale również podejście do klienta. Firma stawia na partnerską współpracę i dopasowywanie się do aktualnych potrzeb.

Przede wszystkim, klient jest obsługiwany przez dedykowanego opiekuna. Przydzielony pracownik jest dostępny pod telefonem o każdej porze. Można mu przekazywać wszelkie uwagi dotyczące działalności oraz zgłaszać zapotrzebowanie na usługi – mówi Edyta Kofnyt-Wielgus.

Dlaczego BHPEX stawia na dedykowaną obsługę? Przydzielony specjalista może szybciej i lepiej reagować na oczekiwania klienta. Będzie lepiej znać strukturę firmy, jej cele i dotychczasowe działania w porównaniu do osób, które zajmowałyby się kontaktem z doskoku.

Drugą kwestią jest brak limitów na zakres i czas usług. Eksperci BHPEX poświęcą danemu zagadnieniu tyle uwagi, ile potrzeba do jego zrealizowania przy zachowaniu najwyższych standardów. Przy umowie o stałej obsłudze firma nie dolicza do rachunku żadnych dodatkowych godzin.

Stała obsługa outsourcingowa to dla BHPEX zobowiązanie, że partner nie zostanie pozostawiony samemu sobie w potrzebie. Jeśli klient potrzebuje wsparcia, firma jej udzieli, również w sytuacji, kiedy wychodzi to poza przyjęty pierwotnie zakres współpracy. Przykładowo, BHPEX może pomóc w kwestiach prawnych czy ochrony przeciwpożarowej, mimo tego, że umowa dotyczyła outsourcingu usług związanych z BHP.

Firma BHPEX zobowiązuje się też do opłacenia mandatów, które będą wynikać z jej winy. Dzięki skrupulatności i doświadczeniu nigdy do takiej sytuacji nie doszło, ale przedstawiciele przedsiębiorstwa stawiają sprawę jasno: Jeśli popełnimy błąd, jako klient nie poniesiesz tego konsekwencji.

Pełny asortyment

BHPEX od lat rozbudowuje swój sklep online. W asortymencie znajdują się akcesoria i dokumenty niezbędne do tego, żeby w danej firmie lub organizacji stworzyć bezpieczne środowisko pracy.

W ofercie można znaleźć m.in. instrukcje BHP, ppoż., sanitarne, stanowiskowe i pierwszej pomocy. Ponadto, w sklepie online są dostępne szczegółowe dokumenty dotyczące oceny ryzyka zawodowego oraz RODO.

BHPEX zajmuje się opracowywaniem specjalistycznej dokumentacji od momentu swojego powstania ponad dekadę temu. Firma ma więc duże doświadczenie w tym zakresie i dysponuje sztabem specjalistów z poszczególnych dziedzin czuwających nad jakością – podkreśla Aleksandra Ferenc, pełniąca w firmie funkcję administratora stron internetowych.

Sklep online BHPEX to także wyposażenie. Można w nim kupić m.in. apteczki, gaśnice i inne wyposażenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej, a także znaki bezpieczeństwa.

Co istotne, sklep oferuje gwarancję zwrotu w ciągu 14 dni. Zamówienia, które zostaną złożone od poniedziałku do piątku do godz. 14, zostaną wysłane jeszcze tego samego dnia.

Outsourcing usług może znacząco odciążyć firmę bądź instytucję w zakresie działań, które są ważne dla prawidłowego funkcjonowania. Równocześnie pozwala skupić się na najistotniejszych zadań oraz przynosi oszczędności. BHPEX może zostać partnerem, który pozwoli na szybszy i stabilniejszy rozwój, zapewniając dostęp do usług świadczonych przez czołowych ekspertów w swoich dziedzinach.