Już za kilka miesięcy wakacje. Choć trudno to sobie wyobrazić, ten czas zleci, nim się obejrzysz. Masz już plany na wakacje? Wybór i rezerwacja wymarzonego wypoczynku nie jest łatwym zadaniem. Dlatego zebraliśmy dla Ciebie kilka rad, które pomogą Ci zaplanować udany urlop.

Kiedy zacząć planować wakacyjny wyjazd?

Odpowiedź na to pytanie brzmi: jak najszybciej. Zwłaszcza jeśli zamierzasz wyjechać na wakacje w wysokim sezonie, czyli od czerwca do początku września. To okres, kiedy najwięcej osób planuje swój wyjazd, dlatego dostępność hoteli maleje w mgnieniu oka. Rezerwując urlop wcześniej, możesz liczyć nie tylko na większy wybór, ale także niższe ceny. Ubiegły rok pokazał, że koszt rodzinnego urlopu na 3-4 miesiące przed wakacjami może być niższy nawet o kilkaset złotych, w porównaniu z tym zarezerwowanym na miesiąc czy 2 tygodnie przed terminem wylotu.

Wcześniejsza rezerwacja to także więcej czasu na przygotowanie. Jeśli to Ty zwykle załatwiasz kwestie organizacyjne, to oprócz swoich codziennych obowiązków i pracy, musisz jeszcze “ogarnąć” kremy z filtrem i inne wakacyjne rzeczy – buty do wody, nowe stroje kąpielowe, czapki z daszkiem, pakowanie i planowanie czasu na miejscu. Im wcześniej zarezerwujesz wakacje, tym więcej czasu będziesz mieć na tego typu przygotowania.

Zaplanowanie urlopu wcześniej to także doskonała okazja, by wspólnie – z partnerem, dziećmi, przyjaciółmi – cieszyć się odliczaniem dni do wakacji. A to, ile dni zostało do wakacji sprawdzisz TUTAJ.

Wakacje 2023 – o czym pamiętać przy wyborze hotelu?

Jak wybrać hotel na wakacje, by spełnił wszystkie oczekiwania – to pytanie spędza sen z powiek większości osób, odpowiedzialnych za planowanie wyjazdu. Odpowiedź na nie jest jednak prostsza, niż myślisz. Zamiast koncentrować się na tym, by wnętrza były piękne, a basen podgrzewany, najpierw poznaj oczekiwania swoich współtowarzyszy. Być może wcale nie zależy im na pięknym pokoju z cudownym widokiem, bo wolą zwiedzać okolicę, a pokój traktują jako miejsce, gdzie można wziąć prysznic i się wyspać? Podgrzewany basen czy restauracja serwująca fantazyjne potrawy również może okazać się zbędna, jeśli wolicie spędzać cały dzień na plaży lub smakować lokalnej kuchni na mieście.

Najważniejsze, aby obiekt zagospodarował oczekiwania każdej osoby, którą zabierasz na wakacje. Podczas wyjazdu z dziećmi na pewno przyda się sporo atrakcji na miejscu – miniklub, animacje czy baseny ze zjeżdżalniami. Pociechy będą się świetnie bawić, a Ty w tym czasie możesz odpocząć tak, jak lubisz.

Jakie kierunki wybrać na wakacje 2023?

Podczas tegorocznego lata królować będą niezmiennie Grecja i Turcja. Wszystko dlatego, że te dwa kierunki mają bardzo różnorodną ofertę wakacyjną. Tureckie wybrzeże i greckie wyspy trafiają w gusta rodzin z dziećmi, miłośników aktywnego wypoczynku, zwiedzania, sportów wodnych, jak i par czy singli, które chcą korzystać z życia nocnego lub odpocząć w hotelowej strefie relaksu.

Podobnie jest z Wyspami Kanaryjskimi, które dzięki swojej różnorodności, także wpisują się w ten wzór. Na rodzinne, ale także aktywne wakacje doskonałe będą Gran Canaria i Teneryfa. Na Fuerteventurę chętnie wybiorą się pary i miłośnicy wind- i kitesurfingu. Lanzarote to także wspaniałe miejsce na romantyczny urlop, a do spółki z La Palmą to także zachwycający kierunek dla tych, którzy lubią wypoczywać w spokoju i otoczeniu natury.

Pary, single i grupy znajomych w tym roku chętnie będą wybierać także Majorkę. Ta hiszpańska wyspa to nie tylko wspaniałe plaże, ale także nowoczesne kurorty tętniące życiem w dzień i w nocy.

Rodzinne wakacje blisko i w atrakcyjnej cenie spędzisz w tym roku w Bułgarii słynącej z piaszczystych plaż, gościnności i licznych zabytków. Ci, którzy kochają plażowanie i wysokiej jakości hotele wybiorą tunezyjską Djerbę. Oferuje ona rozwiniętą infrastrukturę turystyczną z wieloma atrakcjami, dobrze przygotowane pola golfowe i mauretańskie zabytki.

Który z tych kierunków wybierzesz na swoje wakacje 2023? Wiesz już, jak odpowiednio się do nich przygotować i jakie kraje będą najchętniej wybierane. Teraz najważniejsza część – decyzja, czyli wszystko w Twoich rękach.