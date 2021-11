W ofercie polskiego producenta odzieży sportowej znajdziesz wygodne i nowoczesne stroje piłkarskie PEHA, które dostępne są zarówno w wersji dla zespołów dziecięcych, czyli tzw. trampkarzy, jak również dla prawdziwych zawodowców. Zastanawiasz się, czy warto wybrać polską markę? Przeczytaj artykuł! Dowiesz się, czemu to najlepsze rozwiązanie!

Dzianiny funkcyjne PEHA

Stroje piłkarskie PEHA https://pehasports.com/odziez-do-pilki-noznej/stroje-pilkarskie powstały z wysokogatunkowego, polskiego poliestru o nazwie CoolMax. Jest to materiał, który gwarantuje wygodę, nie krępuje ruchów podczas aktywności fizycznej, jest oddychający i nie powoduje pocenia. Dzięki czterokanałowej przędzy wilgoć z ciała zawodnika jest szybko odprowadzana na zewnątrz materiału. Wpływa to na przyjemne uczucie suchej skóry, nawet podczas wytężonego wysiłku fizycznego. Warto dodać, że dzianina CoolMax jest polskiego pochodzenia.

Nieograniczone możliwości nadruków

Stroje piłkarskie PEHA to również możliwość dowolnej personalizacji. Producent do nadruków wykorzystuje jedną z lepszych metod – sublimację. Polega ona na wtopieniu projektu za pomocą specjalnych tuszy i wysokich temperatur. Tak przygotowany nadruk nie odkleja się i nie pęka. Jego kontury są ostre, kolory intensywne, a całość prezentuje się naprawdę profesjonalnie. Nadruki na stroje piłkarskie PEHA mogą być wykonane całkowicie za darmo. Warunkiem skorzystania z takiej promocji jest zamówienie przynajmniej 6 zestawów strojów drużynowych.

Modna grafika, współczesny krój

Stroje piłkarskie PEHA to również modne motywy graficzne. Większość projektów marki jest w pełni zgodna z aktualnie obowiązującymi trendami świata sportu. Współczesne projekty PEHA znajdą uznanie nie tylko wśród zawodników, którzy celują w klasyczne, proste stroje, ale też w gusta miłośników bardziej fantazyjnego, wyróżniającego wzornictwa. Dla najbardziej wymagających, producent przewidział również możliwość wykonania własnego nadruku, w pełni zgodnego indywidualnymi oczekiwaniami nawet najbardziej wymagających sportowców. Prześlij swój projekt i sprawdź, jak niewiele dzieli Cię od wcielenia go w życie.

Jak widzisz, stroje piłkarskie PEHA to nie tylko dobry wygląd i modne wzory, ale przede wszystkim bezpieczne i miłe w dotyku dzianiny, które przekładają się na wygodę i funkcjonalność w trakcie treningów i ćwiczeń. Postaw na polska markę i sprawdź na własnej skórze, co oznacza wygoda strojów piłkarskich PEHA!