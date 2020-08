Przyszli kredytobiorcy, którzy chcą w szybki sposób sprawdzić najlepsze oferty kredytowe mogą skorzystać z rankingów banków i kredytów gotówkowych. Jest to bardzo przydatne narzędzie, które nie tylko skraca czas poszukiwań, ale także pozwala na zyskanie wiedzy dotyczącej rynku kredytowego. Jakie elementy powinna mieć dobra oferta kredytowa i czy się kierować wybierając kredyt gotówkowy?

Zanim weźmiemy kredyt gotówkowy, musimy pamiętać, że banki bardzo dokładnie prześledzą naszą zdolność kredytową, a wpływ pandemii na rynek bankowy jest znaczny. Pomimo faktu, że banki obniżyły stopy kredytowe, niechętnie przyjmują wnioski, zwłaszcza te na zobowiązania długoterminowe. Dlatego, jeśli zależy nam na pozytywnej akredytacji, warto odpowiednio przygotować się do wzięcia zobowiązania. Można to zrobić na wiele sposobów, samodzielnie opierając się na dostępnej wiedzy, korzystając z doświadczenia doradcy kredytowego, czy bazując na gotowych rankingach banków w Polsce, czy rankingu najlepszych ofert kredytów gotówkowych dostępnym na https://www.totalmoney.pl/kredyty_gotowkowe.

Jak zadbać o zdolność kredytową?

Jednym z najważniejszych czynników, na które bank zwraca uwagę, a które zmniejszają ryzyko kredytowe banku, jest zdolność kredytowa. Nad zdolnością możemy pracować, co poprawi naszą atrakcyjność w oczach banku. Warto pamiętać, im mniejsze ryzyko kredytowe wynika z przyznania nam zobowiązania, tym chętniej bank przyzna akredytację. W skład zdolności kredytowej wchodzi wiele wskaźników, które połączone w całość dają obraz naszej sytuacji ekonomiczno-bytowej. Głównym wskaźnikiem są comiesięczne dochody, jakie pojawiają się na koncie osobistym, ilość osób stanowiąca wspólne gospodarstwo domowe, historia kredytowa, wiek, wykonywany zawód i umowa, jaka normuje stosunek pracy czy wydatki związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego. Wszystkie te wskaźniki pomagają bankowi dokonać wnikliwej diagnozy i wpływają na przyznanie decyzji kredytowej.

Czy historia kredytowa ma znaczenie?

Historia kredytowa jest bardzo ważnym wskaźnikiem, który może wpłynąć na fakt, czy otrzymamy kredyt. Wystarczy, że bank sprawdzi nasz status w Biurze Informacji Kredytowej i zobaczy, że figurujemy tam jako niepewny płatnik, który nie płacił terminowo zobowiązań. Niestety taki status wpływa na ocenę banku, gdyż stajemy się dla niego kredytobiorcami ryzykownymi i przyznanie nam zobowiązania nie jest dobrym pomysłem. Jesteśmy niewiarygodni i bank nie ma pewności, czy tym razem również nie przestaniemy spłacać kredytu gotówkowego, który zaciągnęliśmy. Dlatego bardzo ważne jest terminowe spłacanie zobowiązań, a gdy nasza sytuacja ekonomiczna nagle ulegnie pogorszeniu, aktywne poszukiwanie rozwiązań, aby nie trafić na listy windykacyjne, które uniemożliwią nam późniejsze otrzymanie zobowiązania.

Ranking banków kredytów gotówkowych – co to jest?

Osoby, które szukają najlepszych ofert kredytowych, mogą skorzystać z rankingu kredytów gotówkowych. Jest to narzędzie, które przedstawia najlepsze i wyselekcjonowane oferty kredytowe, które możemy porównywać zgodnie z czynnikami, jakie nas interesują. Głównie chodzi o kwotę kredytu, wysokość raty i termin spłaty. W zależności od naszej indywidualnej sytuacji możemy wybrać ofertę, która odpowiada naszym możliwościom i oczekiwaniom. Ranking jest doskonałym narzędziem weryfikacyjnym dla osób, które lubią przyspieszone rozwiązania. Korzystanie z rankingu kredytów gotówkowych pomaga w wybraniu najlepszej oferty kredytowej, jak i pomaga zdobyć wiedzę dotyczącą rynku kredytowego. Szczególnie jeśli chodzi o nabycie umiejętności wybierania rzeczywiście promocyjnych ofert.

Ranking najlepszych banków – na co zwrócić uwagę?

Zanim wybierzemy najlepszą i dostosowaną do naszych możliwości ofertę, warto dokładnie zdiagnozować naszą indywidualną sytuację ekonomiczną. Kredyt to zobowiązanie, które wymaga terminowej spłaty, dlatego musimy dokładnie wiedzieć, jaką kwotę możemy spłacać bez lęku, że wpłynie ona na codzienne funkcjonowanie. Jeśli odpowiednio przygotujemy się do wzięcia kredytu gotówkowego, szybciej znajdziemy pasującą ofertę. Możemy skorzystać z rankingu najlepszych banków i zapoznać się z ich ofertami. Warto pamiętać, że nie każda oferta promocyjna rzeczywiście taka jest i czytanie regulaminów określonych promocji daje głębszy pogląd na sytuację. Każdy kredytobiorca może odstąpić od podpisanej umowy w terminie 14 dni, jednak będzie zobowiązany do całościowego oddania pożyczonej kwoty i poniesie koszty związane z przyznaniem kredytu. Dlatego, aby uniknąć kosztów i stresu, warto zapoznać się z umową. Możemy też poprosić o doradztwo doradcę kredytowego, który dokładnie przygotuje ofertę kredytową dostosowaną do naszej sytuacji. Jest wiele możliwości, które pomogą nam przejść przez proces pozyskiwania zobowiązania, jednak najważniejsze, abyśmy byli świadomi swoich praw i obowiązków w związku z posiadanym kredytem gotówkowym. Jest to niezmiernie ważne, szczególnie dla osób, które wcześniej nie brały zobowiązań i nie znają się na bankowości.