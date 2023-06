Rampers dziecięcy – co to jest i gdzie go kupić?

Świeżo upieczeni rodzice mają na początku swojej rodzicielskiej drogi mnóstwo zadań, a wśród nich jest zapamiętanie, jak nazywają się poszczególne elementy odzieży malucha. Czym są rampersy? Kiedy się sprawdzają i gdzie kupić najlepsze?

Rampers – co to takiego i do czego służy?

Rampers to ubranie dla dzieci podobne do pajacyka. Jest to kombinezon z lekkiego materiału z długimi nogawkami i rękawami. W przeciwieństwie do pajacyka nie ma on materiału na stopach. Można założyć do niego skarpetki lub pozostawić stopy boso, co sprawdza się w szczególności latem. Ubranie rozpina się na całej długości z przodu, dzięki czemu łatwo da się np. zmienić pieluchę.

W sklepach znajdują się także rampersy letnie z krótkimi rękawkami i nogawkami. Wybór różnorodnych wzorów i kolorów jest ogromny, dlatego każdy rodzic z pewnością znajdzie ubranie idealne dla swojego dziecka. Rampers sprawdzi się na co dzień do noszenia w domu czy na spacer.

Gdzie kupić rampers niemowlęcy?

Rampers z długimi nogawkami i rękawkami można kupić na stronie internetowej https://outofthebox.pl/produkt/rampersy-ciemne/ . Jest to sklep firmy InPost o nazwie Out Of The Box. Przedsiębiorstwo sprzedaje za jego pośrednictwem produkty pomagające we wdrożeniu ekologicznych nawyków do codziennego życia. Wszystkie rzeczy wykonuje się w nurcie less waste, a tamtejsze ubrania powstają z certyfikowanej bawełny, która pozwala skórze oddychać.

Rampers z Out Of The Box to idealna opcja dla dzieci, ponieważ rośnie razem z nimi. Maluch jest w stanie korzystać z jednego ubranka przez długi czas, bo odpowiada on aż trzem rozmiarom. To dzięki ściągaczom umieszczonym na nogawkach i rękawach. Kolorowy wzór ciuszka sprawia, że pasuje on i dziewczynkom, i chłopcom. Sprawdzi się zatem u rodzeństwa i z łatwością będzie można go przekazać komuś innemu (zgodnie z zero waste), gdy pociecha już z niego wyrośnie.

Firma kurierska już niejednokrotnie pokazała, jak ważne są dla niej losy środowiska. Cały czas kupuje coraz więcej samochodów elektrycznych i stawia kolejne maszyny Paczkomat®, aby minimalizować emisję gazów cieplarnianych do atmosfery. Przesyłki z Out Of The Box, w tym rampersy, wysyła się w ekologicznych opakowaniach, których rozmiar idealnie odpowiada zawartości. Dzięki temu kurierzy mogą dostarczyć więcej przesyłek za jednym razem.

Out Of The Box – pozostałe ubranka dziecięce

Rampers z długimi nogawkami to nie jedyne ubranie dla dzieci, które można kupić w Out Of The Box. Poza nim w asortymencie jest również kurtka softshell z elementem krokowym. Dzięki temu, że zapina się jak body, cały czas pozostaje na miejscu i zapewnia maluchowi komfort podczas zabawy nawet w niepogodę.

Kolejna propozycja to bluza dziecięca z kapturem. Ma taki sam wzór jak rampers i oferuje podobne rozwiązanie – możliwość regulacji rozmiaru. Ponadto maluchy znajdą tam dla siebie inne gadżety takie jak plecak, lunchbox czy klocki. Wszystkie ubrania dziecięce z Out Of The Box są bardzo wygodne dla maluchów i zapewniają odpowiedni przepływ powietrza. Kurtka dodatkowo ma na sobie elementy odblaskowe, co zwiększa poziom bezpieczeństwa po zmroku.