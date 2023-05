Na sklepowych półkach, obok zwykłego mleka, coraz częściej znaleźć można również mleko bez laktozy. Czy to żywieniowa moda, czy może wartościowy produkt, będący wsparciem dla osób borykających się z nietolerancją laktozy? Czy warto pić mleko bez laktozy? Jak powstaje taki napój i dlaczego ma specyficzny posmak?

Laktoza – co to takiego?

Laktoza to dwucukier, a mianowicie cukier złożony, który powstaje z połączenia dwóch cukrów prostych – glukozy i galaktozy. To związek, który naturalnie występuje w mleku ssaków. Laktozę znaleźć można także w produktach mlecznych, takich jak jogurty, kefiry, niektóre sery, lody, a niekiedy również w słodyczach.

Po spożyciu, produkty zawierające laktozę są rozkładane do cukrów prostych pod wpływem enzymu, jakim jest laktaza. To związek, który w największej ilości występuje w organizmach dzieci – w szczególności wśród noworodków i niemowląt. Wraz z wiekiem jednak stężenie laktazy w ustroju ulega zmniejszeniu, co może utrudniać trawienie dwucukru i przyczyniać się do występowania zaburzeń pokarmowych. Wśród przyczyn niepożądanych dolegliwości wynikających ze spożycia laktozy można wymienić jednak również nietolerancję laktozy.

Mleko bez laktozy – dla kogo?

Mleko bez laktozy to produkt stworzony z myślą o osobach borykających się z nietolerancją tego składnika. Produkt nie sprawdzi się jednak wśród osób cierpiących na alergię na białka mleka – mleko bez laktozy nie zawiera bowiem cukru złożonego, jakim jest laktoza, jednak dostarcza do organizmu białko mleka podobnie jak klasyczne mleko krowie.

Interesującym zagadnieniem jest spożywanie mleka bez laktozy przez osoby, które nie mają do czynienia z nietolerancją tego składnika. Wydawać by się mogło, iż produkt wolny od laktozy nie zaszkodzi osobom zdrowym, jednak badania dowodzą, że konsumenci, którzy dotychczas nie mieli problemów z trawieniem laktozy, lecz spożywali wyłącznie produkty niezawierające dwucukru, doprowadzili do rozwoju tzw. wtórnej nietolerancji laktozy. Dlatego też osoby, które mogą spożywać klasyczne mleko i produkty mleczne, nie powinny zbyt często sięgać po bezlaktozowe postaci wyrobów mlecznych.

Jak powstaje mleko bez laktozy?

Osoby, które borykają się z nietolerancją laktozy, nie muszą rezygnować ze spożywania mleka – wciąż mogą cieszyć się smakiem tradycyjnych gofrów czy mlecznych koktajli. Na sklepowych półkach coraz częściej można znaleźć bowiem napoje roślinne lub mleko bez laktozy, czyli produkty odpowiednie dla osób cierpiących na nietolerancję dwucukru. W jaki sposób otrzymuje się mleko bez laktozy?

Wbrew pozorom produkcja mleka bez laktozy nie polega na usunięciu z produktu dwucukru, lecz na dodaniu enzymu, który rozkłada laktozę. Enzymem rozkładającym laktozę jest laktaza, dlatego też podczas wytwarzania mleka bez laktozy do napoju dodaje się enzym, który przyczynia się do rozpadu laktozy, co z kolei sprawia, że produkt staje się źródłem cukrów prostych – glukozy i galaktozy.

Właściwości mleka bez laktozy

Mleko bez laktozy nie różni się specjalnie od klasycznego mleka. Największą różnicą jest dodatek laktazy, czyli enzymu rozkładającego laktozę.

Dlatego też mleko bez laktozy podobnie jak tradycyjny napój tego typu zawiera witaminy takie jak np. witamina A czy witamina D, jak również składniki mineralne, m.in. wapń, cynk czy magnez. Mleko bez laktozy stanowi także cenne źródło białka.

Dlaczego mleko bez laktozy jest słodsze od zwykłego mleka?

Niektórzy zastanawiają się, dlaczego mleko, które wolne jest od laktozy, jest bardziej słodkie niż klasyczne mleko. Wiedząc, że mleko bez laktozy zawiera dodatkowo enzym rozkładający dwucukier na cukry proste, odpowiedź na to pytanie staje się prosta – cukier mleczny, jakim jest laktoza, nie jest naturalnie zbyt słodki, jednak w wyniku rozpadu, gdy w produkcie zostają uwolnione cukry proste, jego smak się zmienia i napój staje się nieco słodszy.