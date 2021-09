Kupno nowych mebli zawsze jest obwarowane pewnym ryzykiem. Może się okazać, że dany przedmiot nie pasuje nam do mieszkania, będzie bezużyteczny i raczej w przyszłości będziemy rozważać jego pozbycie się. Nie dość, że takie wybory doprowadzają nas do wyrzucania pieniędzy w błoto, nerwów, to również jesteśmy po prostu zawiedzeni. Salon jest miejscem, w którym warto umieścić sofę 3-osobową, aby mogła na niej zasiąść rodzina z dzieckiem czy też grupa znajomych, by obejrzeć telewizję bądź też inaczej spędzić swój czas. Jak ją dobrze dobrać? Dowiesz się tego z naszego artykułu.

W pierwszej kolejności wymierz odpowiednią przestrzeń

Na pewno odrzucalibyśmy kupowanie 3-osobowej sofy w ciemno z prostego powodu – nie wiesz czy zmieści się na zagospodarowanym terenie w salonie. Nie każdy ma ogromny salon, w którym można postawić dowolny mebel, więc liczy się tutaj zmysł przewidywania i analizowania. Pierwszą czynnością jaką powinieneś zrobić, to wymierzenie przestrzeni, w której ma stanąć taka sofa i następnie idąc tym torem myślenia, udać się do sklepu, by znaleźć taki produkt, który spełni twoje oczekiwania. Nawiasem mówiąc, warto również zapytać się o opinię dotyczącą tego czy potencjalny zakup będzie pasować do pozostałych mebli znajdujących się w salonie. Nie można zapominać, że jest to najbardziej reprezentacyjne miejsce w domu, w którym będziesz podejmować swoich gości.

Jeżeli chodzi już o konkretne wymiary, to sofa, która ma być wygodna dla 3 osób powinna mieć następujące liczby: szer. 210 × gł. 96 × wys. 99 cm. To średni wymiar sofy, która co prawda mała nie jest, ale jednak doskonale sprawdzi się nawet w przeciętnej wielkości salonach. Oczywiście, można również w razie większego pomieszczenia sięgnąć po sofę o wymiarach: dług.224 x gł.106/156 x wys.76/98 cm. Jest już to dłuższy produkt, który da więcej komfortu osobom, które siedzą na niej, a trzeba zaznaczyć, że osoby mogą być różnych wymiarów – jedne chudsze, a drugie odrobinę grubsze.

Dostosowanie sofy pod własne oczekiwania

Wymiary sofy, o których już wyżej wspomnieliśmy są najistotniejszym czynnikiem, na który należy zwracać uwagę przy jej zakupie, jednakże warto zwrócić uwagę również na jej wygląd i funkcje. Nie dość, że ma być ona dopasowana pod resztę mebli znajdujących się w salonie, to powinna w pełni sprawdzać się jako mebel, na którym można odpocząć po ciężkim dniu pracy i zrelaksować się.

Istotne jest to, czego oczekujesz po takiej 3-osobowej sofie. Nie ma co ukrywać, że pewien poziom relaksu idzie w górę wraz z ceną, jak też z rodzajem materiału, który został wykorzystany do jej wyprodukowania. Chcąc pokazać się z bardzo eleganckiej strony, warto zakupić skórzaną sofę z funkcją relaksu, co bez wątpienia będzie dodatkowym atutem, a walory estetyczne będą uzupełniane komfortem związanym z wypoczynkiem na takiej sofie. Oglądanie telewizji czy czytanie książki stanie się zajęciem o wiele bardziej przyjemnym, aniżeli na innym miejscu. Jeżeli nie masz tyle miejsca na takie sofy, o których wspomnieliśmy wyżej, to wymiary 197 × 93 × 102 cm (dł. × szer. × wys.) mogą być już jak najbardziej właściwe. Czasem liczy się tylko mały detal, więc może się okazać, że taka sofa będzie dobrą alternatywą.