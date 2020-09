Materiały reklamowe to ważny element promocji firmy. Muszą być dopasowane do odbiorcy oraz profilu prowadzonej działalności, aby wykazały się skutecznością. Najbardziej uniwersalnym wariantem są katalogi, które możesz wykorzystać na wiele sposobów. Jak je zaprojektować oraz na jaką technologię druku się zdecydować, aby były trwałe i czytelne? Sprawdź, co powinieneś wiedzieć!

Kiedy warto zdecydować się na wydruk katalogów?

Bez względu na to, w jakiej branży działa Twoja firma, powinieneś prowadzić działania marketingowe na różnych płaszczyznach. Ograniczanie się jedynie do promocji w internecie znacznie zawęża grono odbiorców Twoich usług. Warto więc postawić także na bezpośredni kontakt z klientem, a w tym przypadku katalogi stanowią skuteczne narzędzie reklamy. Możesz je wykorzystać do zaprezentowania swojej oferty produktów i usług oraz korzyści wynikających z podjęcia współpracy.

Komu zlecić drukowanie katalogów?

Skuteczne materiały promocyjne to takie, które będą trwałe i atrakcyjne dla odbiorcy. Aby mieć pewność, że druk katalogów reklamowych zostanie wykonany profesjonalnie, należy wybrać dobrą firmę, jak np. OpenPrint.pl. Oprócz tego, że mają duże doświadczenie, to oferują szeroki wybór rodzajów folderów oraz różne techniki druku katalogów. Ponadto możesz skorzystać z pomocy fachowców, jeżeli potrzebujesz wsparcia w opracowaniu i optymalizacji projektu.

Jakie są rodzaje katalogów?

Katalog szyty

Zanim szczegółowo zdefiniujesz parametry wydruku katalogów, musisz określić ich rodzaj. Najpopularniejszą kategorię stanowią katalogi szyte w oprawie zeszytowej. Sprawdzą się przy niewielkiej objętości stron i są możliwe do wpięcia do segregatora. Oprócz tego do wyboru są katalogi klejone, które mogą zawierać ponad 250 dwustronnie zadrukowanych kartek. Ostatni wariant stanowią katalogi spiralowane, które pozwalają na wygodne prezentowanie informacji na poszczególnych stronach.

Druk cyfrowy katalogów

Katalog klejony

Wśród technik druku, najczęściej stosowana jest metoda cyfrowa. Charakteryzuje się szybkością oraz doskonałą jakością, dzięki czemu druk cyfrowy katalogów jest w stanie szczegółowo odwzorować detale projektu. Technika ta sprawdzi się w przypadku obszernych katalogów, gdyż znacznie skraca czas realizacji. Druk cyfrowy wykorzystuje się najczęściej do wykonywania katalogów klejonych, gdzie do zadrukowania jest duża liczba stron.

Drukowanie katalogów metodą offsetową

Katalogi spiralowane

Inną popularną techniką nanoszenia grafiki, jest druk offsetowy. Gwarantuje on doskonałe efekty oraz zapewnia intensywne nasycenie kolorów. Technika offsetowa zajmuje jednak nieco więcej czasu niż druk cyfrowy katalogów, dlatego nie jest dobrą opcją przy dużych nakładach z krótkim terminem realizacji. Metoda ta sprawdzi się w przypadku katalogów spiralowanych, które będą służyły do prezentacji firmy lub reklamy przy niewielkiej ilości stron.

Ile kosztuje wydruk katalogów?

Na cenę końcową składa się wiele czynników, takich jak rozmiar, rodzaj oraz specyfikacja folderów. Duże znaczenie ma także technika nanoszenia projektu, a także nakład materiałów. Druk cyfrowy katalogów jest tańszym wariantem i sprawdzi się przy dużym zamówieniu. Jeżeli zależy Ci na bardziej intensywnej kolorystyce i nie oczekujesz szybkich terminów realizacji, możesz zdecydować się na druk offsetowy. Jest on nieco droższy, dlatego przed złożeniem zamówienia warto poprosić drukarnię o indywidualną wycenę.