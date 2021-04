Gatunki kaw

Na początek przyjrzyjmy się gatunkom kaw. Są wa główne gatunki kawy – Arabica i Robusta. Z nich przygotowywane są różnego typu mieszanki, które w zależności od kompozycji mogą też mieć zupełnie nowe cechy. Arabica to kawa bardzo aromatyczna, wysokiej jakości. Jest dość droga, ale ma niską kwaskowość i zawartość kofeiny. Robusta z kolei ma mniej aromatu, ale ma prawie dwa razy więcej kofeiny niż Arabica. Często jest dodawana do mieszanek po to, by obniżyć ich koszt lub właśnie po to, by uzyskać grubszą warstwę cremy. Co ciekawe, dostępne są też różnego rodzaju mieszanki kaw, które oprócz podstawowych gatunków kaw zawierają też dodatki oraz zupełnie inne, bardziej niszowe gatunki. Manewrując proporcjami poszczególnych składników, można osiągnąć zupełnie nowe smaki. Tutaj też trzeba koniecznie wspomnieć o istnieniu czegoś takiego, jak kawa speciality.

Kawa speciality to ziarna najwyższej możliwej jakości, która już od farmera, poprzez dostawców, aż do palarni spełnia bardzo wysokie wymagania. Kawie przyznawane są punkty. Maksymalna ich ilość to 100. By kawa mogła należeć do grupy speciality musi zdobyć ich przynajmniej 80. Mówiąc o gatunkach kaw, warto też wspomnieć o ich paleniu. Te same ziarna mogą smakować zupełnie inaczej w zależności, od jakiej obróbki zostaną poddane. Kawy jasno palone mają lżejszy smak i dość wysoką kwaskowość. Często poleca się je do przygotowywania kawy alternatywnej. Palenie średnie jest najczęściej spotykane. Pozwala na osiągnięcie równowagi pomiędzy smakami. Kawy palone ciemno mają dominującą gorycz. To kawy dla koneserów mocnego smaku.

Rodzaje kaw

Przyjrzyjmy się teraz rodzajom kaw wybieranym przez jej smakoszy. Co pijemy najchętniej?

Czarne kawy

Espresso – to niewielka czarna kawa, która jest zaparzana pod ciśnieniem. Powstaje z 25 ml wody, więc jest mocno skoncentrowana. Taki rodzaj kawy jest wykorzystywany jako baza do innych typów kaw.

Podwójne espresso – nazywa się je także double espresso. Jest dwa razy większe od zwykłego espresso, ale ma jeszcze grubszą warstwę cremy.

Ristretto – jest podobne do espresso, ale zawiera mniej kofeiny. Wynika to z faktu krótszego czasu ekstrakcji. Tę kawę wyróżnia bardzo wyrazisty smak i delikatnie słodki smak.

Lungo – to czarna kawa sporządzana na bazie espresso lub podwójnego espresso, ale ze zdecydowanie większą ilością wody. Dodaje się jej nawet 170 ml.

Americano – to kawa złożona z espresso i wody w proporcji 1:1. Czasami też przygotowuje się jej z jednej porcji espresso i dwóch porcji wody. Wtedy jest słabsze i delikatniejsze. Ta kawa najbardziej przypomina to, co znamy w Polsce pod nazwą czarnej kawy.

Long black – to espresso połączone z 4 lub 5 porcjami wody. Dzięki temu jest to duża i słaba kawa. Prawidłowo przygotowana zachowuje na powierzchni cremę. Jest to efekt tego, że najpierw nalewa się wodę, a na wierzch espresso.

Kawa z filtra – to kawa, która jest efektem zalania zmielonych ziaren gorącą wodą i przesączenia napoju przez filtr. Nazywa się ją także kawą przelewową. W ten sposób powstaje właśnie kawa alternatywna np. w dripie lub chemexie. Do zaparzenia nie używa się wysokiego ciśnienia, więc kawa ma łagodny smak.

Białe kawy