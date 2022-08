Ubezpieczenie samochodu jest ważnym elementem “wyposażenia” każdego kierowcy. Dzięki niemu nie musimy martwić się w i tak już stresującej sytuacji stłuczki czy wypadku. Jak wybrać najlepsze i najtańsze OC w 2022 r?

1. Ubezpieczenie OC – czy jest obowiązkowe?

2. Najtańsze OC – czy jest bezpieczne?

3. Jak znaleźć najtańsze ubezpieczenie OC?

4. O czym pamiętać wybierając ubezpieczenie samochodu?

Ubezpieczenie OC – czy jest obowiązkowe?

Polisę OC ma obowiązek wykupić każdy, kto posiada samochód. Jej brak skutkuje mandatem, a w razie kolizji lub wypadku także poważniejszymi konsekwencjami. Z kolei jeżeli jeździmy autem o większej wartości, zdecydowanie warto wykupić cały pakiet: OC AC assistance NNW. Dzięki niemu będziemy lepiej chronieni, a w razie nieprzyjemnego zdarzenia ubezpieczyciel wypłaci nam większe pieniądze. Tańsze OC znajdziesz na stronie: http://kalkulatoroc.org.pl/kalkulator-oc-bez-podawania-danych/.

Najtańsze OC – czy jest bezpieczne?

Wysokość składki OC zależy od wielu czynników: modelu i wieku naszego samochodu, jego marki, pojemności silnika, a także tego, jak długo jesteśmy kierowcą, czy nie mieliśmy wcześniej wypadków oraz czy posiadamy jakieś zniżki. Naturalnym jest obawa, że tańsze pakiety ubezpieczenia posiadają jakiś mankament, który jest powodem ich ceny. Nie musi to być jednak prawdą – towarzystwa ubezpieczeniowe posiadają zróżnicowaną ofertę, dzięki czemu każdy jest w stanie znaleźć coś na swoją kieszeń. Więcej na ten temat znajdziesz na stronie kalkulatoroc.org.pl.

Jak znaleźć najtańsze ubezpieczenie OC?

Aby znaleźć tanie OC nie musimy wcale bardzo się natrudzić. Dużo łatwiej będzie nam zrobić to przez internet, niż wybierając się lub dzwoniąc osobiście do różnych firm ubezpieczeniowych. Możemy skorzystać z wielu różnych narzędzi, które podadzą nam cenę OC u wszystkich ubezpieczycieli na raz. Do tego typu stron zaliczyć możemy porównywarki oraz kalkulatory, gdzie – przy podaniu podstawowych danych auta i kierowcy – możemy z łatwością zobaczyć, jak kształtują się ceny u różnych towarzystw. Dzięki temu znajdziemy nie tylko lepszą ofertę dla siebie, ale będziemy w stanie sprawdzić, jak składka OC zmienia się na przełomie ostatnich lat. Jest to wartościowa informacja szczególnie dla młodszych kierowców, którzy jeszcze nie zdążyli wyrobić sobie zniżek, a także dla właścicieli droższych aut, którzy chcieliby zapewnić im pełną ochronę.

O czym pamiętać wybierając ubezpieczenie samochodu?

Wybierając ubezpieczenie powinniśmy przede wszystkim dokładnie sprawdzić jego warunki – w polisie powinno być wyraźnie zapisane, w jakich sytuacjach otrzymamy odszkodowanie, a w jakich nie. W przypadku wykupienia całego pakietu, razem z AC i NNW, zasada ta również obowiązuje. Gdy zapoznamy się z dokumentami i nie będziemy mieć do nich zastrzeżeń, warto sprawdzić także dostępne metody płatności. Zwykle ubezpieczenie samochodu możemy zapłacić w całości z góry, albo w ratach. Niektórzy ubezpieczyciele umożliwiają tylko dwie lub trzy raty w ciągu roku, jednak są też i tacy, którym możemy płacić w trybie miesięcznym. Pamiętajmy jedynie, że im więcej rat, tym drożej wyniesie nas zakup polisy – należy dobrze się zastanowić, która opcja będzie dla nas najbardziej opłacalna.

Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe i każdy właściciel samochodu musi je posiadać. Nie oznacza to jednak, że mamy płacić za nie krocie – wystarczy chwila przed komputerem, aby łatwo znaleźć najlepszą ofertę dla siebie, niezależnie od naszego stażu jako kierowcy ani stanu auta, którym się poruszamy.