Każdego lata wraca ten sam dylemat. Co zrobić, żeby miejsce zamieszkania było schronieniem przed skwarem, w którym można bezpiecznie się schłodzić? Ten problem, często wpisywany w wyszukiwarkę Google w lipcu i sierpniu, jest nie lada wyzwaniem, szczególnie dla dzieci oraz osób starszych. Na upał jeszcze bardziej narażeni są zielonogórzanie, którzy żyją w jednym z najmocniej nasłonecznionych regionów w Polsce. Okazuje się, że jedna z miejscowych firm, JETPUR, jest w stanie temu zaradzić i w bonusie dać dużo więcej.

Jeśli nie montaż rolet zewnętrznych, które ochronią okna przed nagrzaniem, to instalacja klimatyzacji. Pierwsze nie rozwiązuje sprawy, drugie może być niebezpieczne dla zdrowia. Warto więc pomyśleć nad nowoczesną izolacją budynku, która znacznie obniży temperaturę w pomieszczeniach. To metoda gwarantująca spokój na co najmniej kilkadziesiąt lat. Co więcej, nie obciążona konsekwencjami zawilgocenia. Z profesjonalną ofertą oraz zindywidualizowaną, darmową wyceną dotyczącą nie tylko domów jednorodzinnych czy inwestycji deweloperskich, ale także nieruchomości przemysłowych i rolniczych można zapoznać się na stronie internetowej www.jetpur.pl.

Pianka PUR – odpowiedź na współczesne wyzwania

Specjaliści od ocieplania używają w tym celu pianki PUR. Pod enigmatycznym skrótem kryje się masa poliuretanowa, którą zachwycają się dzisiaj budowlańcy oraz użytkownicy budynków, gdzie zastosowano ten system. Firma JETPUR ma w ofercie zarówno piankę zamkniętokomórkową, która nadaje się do zastosowania na zewnątrz budynku, jak i otwartokomórkową, idealnie spełniającą swoją rolę w środku.

– Pierwsza cieszy się sporym powodzeniem od lat. Jednak to otwartokomórkowa podbija teraz rynek – mówi Piotr Drużyński, właściciel przedsiębiorstwa. – Dlaczego? To produkt zachowujący dużą wiatroszczelność. Można powiedzieć, że oddycha, dlatego wilgoć po czasie odparowuje z niego, a kształt i właściwości piany pozostają nienaruszone. Dzięki temu, grzyby czy pleśń nie mają warunków, by zadomowić się w ścianach. To ważne dla alergików, jak również dla rodziców martwiących się o swoje pociechy. Ekologiczne rozwiązania stawiamy dzisiaj na pierwszym miejscu.

Izolacja pianką PUR potrafi zmniejszyć latem temperaturę o kilka stopni. Z drugiej strony zimą doskonale ociepla dom. Co ciekawe, wykazuje odporność na ekstremalne warunki pogodowe, więc można montować ją o każdej porze roku. – Dajemy na nią 25 lat gwarancji. Klienci, których obsługiwaliśmy, mówią mi po kilku sezonach, że okres grzewczy kosztuje ich czasem o połowę mniej w stosunku do tego, co płacili wcześniej. Sam zastosowałem u siebie tę technikę, więc doskonale ich rozumiem.



Dlaczego już nie tradycyjne środki termoizolacji?

Z kilku bardzo prostych powodów. W przeciwieństwie do nich, pianka PUR jest w stanie zapełnić całą przestrzeń, każde wgłębienie, stąd lepiej izoluje. W przypadku montażu wewnętrznego nie zabiera tyle przestrzeni mieszkalnej, ile poprzednicy, bo potrafi być cieńsza nawet o prawie 7 cm! Nie ulega zawilgoceniu jak tradycyjne środki termoizolacji, które tracą wówczas swoje właściwości. Jest łatwiejsza, szybsza i czystsza w montażu od zwykłych form termoizolacji, dodatkowo izolując akustycznie dom.

– Śmiejecie się państwo, ale wiecie o ile miałam mniej sprzątania po zmianie ocieplenia poddasza? – przekonuje jedna z klientek, która skorzystała z usług firmy JETPUR. – Ja z kolei cieszę się, że żadne szkodniki nie biegają po strychu, bo z wcześniejszą izolacją bywało różnie – dodaje jej mąż, przytaczając historię o kunach zadomowionych w szczelinach.

– Zupełnie mnie to nie dziwi – tłumaczy później Drużyński. – Od kiedy jesteśmy na rynku, czyli przez 6 lat spotykamy się z poczuciem ulgi tych, którzy wcześniej mieli styczność z innymi materiałami izolacyjnymi. Pianka PUR jest z każdej strony lepszym rozwiązaniem, tym bardziej, że poliuretanem ocieplimy zarówno ściany, poddasze, jak i dach, strop, podłogę, a nawet fundamenty. Dodatkowo, przyczynia się do ograniczenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery i podlega recyklingowi. Została certyfikowana przez Instytut Inżynierii Budowlanej oraz świadectwo NRO (antyogniowe).

Wielowymiarowe zastosowanie poliuretanu

Niewielu zdaje sobie sprawę, że poliuretan stosuje się na szeroką skalę, nie tylko w budownictwie. Opiera się na nim m.in. przemysł stoczniowy, branża meblarska czy samochodowa. Jakby tego było mało, tę substancję wykorzystuje się często przy produkcji sprzętu sportowego, karimat oraz uli. W medycynie ratuje ona życie, budując sztuczne organy i dostarczając leki do zainfekowanych tkanek. Więcej o jej zastosowaniu można dowiedzieć się z facebookowego profilu przedsiębiorstwa jetpur.pl.

Można więc mieć doskonałą termo-, wiatro- i hydroizolację z bonusowym wytłumieniem akustycznym. A to wszystko w zgodzie z ekologią. Dzięki piance PUR temperatura w domu stanie się korzystna dla zdrowia o każdej porze roku i będzie służyć alergikom. O szczegółach opowiedzą specjaliści z firmy JETPUR, mieszczącej się na ulicy Kazimierza Wielkiego 7/5 w Zielonej Górze (za galerią Grafitt).