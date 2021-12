Kuchnie rustykalne to zaproszenie ciepła i rodzinnej atmosfery do swojego domu. Jesteś na to gotowy? Jeśli tak, to przeczytaj, na co zwrócić uwagę, projektując takie miejsce.

Czym charakteryzują się kuchnie rustykalne?

Kuchnia rustykalna to miejsce, której nie ograniczają sztywne ramy. Aranżacje kuchni w tym stylu to przede wszystkim nawiązania do natury. Połączenie elementów drewnianych, kamienia sprawiają, że tworzy się wiejski klimat tak charakterystyczny dla kuchni rustykalnej. Postaw obok siebie dawne urządzenia, drewno i jeśli masz możliwość, piec kaflowy z żeliwnymi drzwiczkami. Serce domu, jakim jest kuchnia, może wyglądać niesamowicie! Inspiracji możesz poszukać na stronie lofra.pl/inspiracje/kuchnie-rustykalne-powrot-do-natury.

Zaplanuj projekt rustykalnej kuchni

Układ Twojej kuchni będzie miał wpływ na rodzaj elementów, które możesz uwzględnić w swoim projekcie, a także na cechy i funkcje, które możesz włączyć. Decydującym czynnikiem będzie również wielkość Twojej kuchni. Jeśli jesteś właścicielem takiej małej kuchni – nie martw się! Połączenie odpowiednich drewnianych mebli i innych elementów sprawi, że kuchnia w stylu rustykalnym jest także dla Ciebie. Planując urządzić kuchnię, pamiętaj, by wybrane przez drewniane meble były w jasnych, pastelowych kolorach. Aby odpowiadały temu, co wielu zamyka w stylu wiejskim, dołącz ozdobne gałki. Jeśli na podłodze masz drewniane deski, to jesteś prawdziwym szczęściarzem. Rustykalne meble kuchenne będą idealnie wyglądać właśnie w takim otoczeniu. Kuchnie rustykalne to przestrzenie społeczne, które łączą ludzi, dlatego warto pomyśleć o elementach, które zachęcają do komfortu i przytulności. Nie muszą one kosztować miliony. Przy dobrym reasearchu możesz dokonać aranżacji kuchni przy względnie małych kosztach. Jak to zrobić? – Sprawdź na stronie iturek.net/miejscowosci/jak-urzadzic-kuchnie-w-stylu-rustykalnym.

Przy czym usiądziesz w kuchni rustykalnej?

Stół jest miejscem najważniejszym w pomieszczeniach w stylu rustykalnym i nie tylko. Masz możliwość skorzystania z różnych pomysłów na ten mebel. Rustykalny bar śniadaniowy to idealny wybór dla tych, którzy nie mają w kuchni miejsca na pełny stół jadalny. Wybierz materiały z prawdziwego drewna z metalowymi akcentami. Stół z litego drewna to idealny wybór do rustykalnego wystroju kuchni. Zastanów się nad stworzeniem otwartej kuchni z jadalnią, jeśli masz miejsce, ponieważ pomoże to wprowadzić styl rustykalny poza obręb Twojego królestwa. Poczuj się w kuchni jak w wiejskiej chacie i niech obrusy, których używasz wykonane są tylko z naturalnych materiałów. Nie kombinuj z krzesłami – odkryj prostotę aranżacji.

Kuchnia rustykalna – jakie elementy mogą się tam znaleźć? Jeśli budujesz pomieszczenie kuchenne od początku, to możesz pozwolić sobie na używanie materiałów, których rustykalna kuchnia potrzebuje. Są to przede wszystkim: naturalne drewno różnego gatunku. Na parapecie możesz użyć grubo ciosanego kamienia. W budowie tego, co określamy mianem kuchnia rustykalna ważne są metale, takie jak miedź, szczotkowany mosiądz, stal i metale malowane proszkowo. Także ceramika i odpowiednia terakota w stylu retro buduje ten rustykalny charakter. Wisienką na torcie niech będą tkaniny, takie jak zasłony lub dywaniki. Kreatywność jest kluczem do stworzenia idealnej rustykalnej kuchni. Mieszaj i dopasowuj swoje tekstury, aby uzyskać efekt warstwowy i nie bój się stosować wielu różnych stylów. Nie ma ustalonych zasad, więc zależy to od Twoich preferencji stylistycznych. Rustykalna kuchnia i jej kolory Paleta kolorów w Twojej kuchni, to kolejna ważna kwestia. Tradycyjne kuchnie często trzymają się neutralnej palety kolorów. Możesz jednak poeksperymentować, jeśli wolisz stworzyć nowoczesną rustykalną kuchnię. Możesz rozważyć neutralne odcienie, takie jak krem, biel, szarość i beż, które są powszechne w rustykalnych przestrzeniach kuchennych. Ciepłe odcienie, takie jak rdza, cynamon, terakota, burgund i stonowana pomarańcza lub ziemiste odcienie, takie jak mahoń, jesion, orzech, szałwia lub pastelowy błękit będą również pasować. Dla odważnych przeznaczone są kolorowe akcenty, takie jak ciemnozielony, żółty, niebieski, czerwony i inne odważne kolory. Niezależnie od tego, czy chcesz trzymać się klasycznej neutralnej palety kolorów, czy wprowadzić jasne odcienie, istnieje wiele sposobów na eksperymentowanie. Zastanów się nad swoim stylem przy wyborze projektu i przygotuj się na kreatywność. Pamiętaj, że wzory często dobrze sprawdzają się również w kuchniach rustykalnych, więc możesz chcieć wprowadzić nadruki i kolor do projektu kuchni. W stylu rustykalnym kuchnia też ma AGD! Rustykalne kuchnie to nie tylko klimat wsi, meble drewniane czy emaliowane naczynia. To także sprzęt AGD stylizowany na styl rustykalny. Kuchenka, lodówka czy ekspres do kawy może bardzo dobrze łączyć się z resztą wyposażenia. Naturalne materiały będą świetnie komponowały się z produktami LOFRA. W niebanalnych urządzeniach (lodówkach, kuchenkach gazowych lub indukcyjnych, kuchenkach mikrofalowych, ekspresach do kawy i okapach) piękna, dopracowana w detalach obudowa, inspirowana stylem retro, zgrabnie współbrzmi z funkcjonalnością, komfortem użytkowania i możliwościami, jakie dają zaawansowane, innowacyjne produkty. Dzięki nim, każda kuchnia rustykalna może być nie tylko piękna, ale także funkcjonalna. Zobacz na phpbb3.pl/technologie/jak-urzadzic-stylowa-kuchnie-rustykalna/.