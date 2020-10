W świecie aranżacji wnętrz coraz istotniejsze miejsce zajmują rośliny doniczkowe. Im większe i bujniejsze, tym lepszy efekt. Dzięki nim nie tylko przestrzeń stanie się bardziej przytulna, ale i zyskamy odrobinę natury pod dachem. Świetnym uzupełnieniem takiego wystroju staną się inspirowane przyrodą fototapety. Liście egzotycznych lub rodzimych gatunków staną się miłym dla oka zielonym akcentem.

Zapytaliśmy eksperta od aranżacji wnętrz, dlaczego dobrym rozwiązaniem będą akurat fototapety. Liście w postaci wielkoformatowej ściennej dekoracji staną się bardziej wyrazistym akcentem niż taki sam wzór przedstawiony na plakacie czy obrazie:

Fototapeta to najszybszy sposób na spektakularną metamorfozę, bo dzięki temu jednemu elementowi cała przestrzeń pokoju zmieni się o 180 stopni. Jeśli chcemy cieszyć się nową aranżacją, ale bez przemalowywania ścian czy wymiany mebli, to właśnie jest idealny sposób. Z kolei motyw przedstawieniowy zaczerpnięty ze świata natury okaże się ponadczasowym rozwiązaniem pasującym do różnych wnętrz. – wyjaśnił nam ekspert z Myloview.pl.

Odrobina egzotyki, a może sielankowy nastrój rodzimej przyrody, soczysta zieleń czy bogactwo energetycznych kolorów? Zobaczmy, jakie propozycje przygotował dla nas specjalista.

Soczyście zielony akcent w salonie

https://myloview.pl/fototapety/wg-kategorii/natura/liscie/

Wystarczy jeden nowy akcent, by dzienny pokój całkowicie inaczej się prezentował. Jeśli kochamy naturę, sprawmy, by nie brakowało nam jej w wystroju mieszkania. Rośliny doniczkowe to nie wszystko, co możemy zrobić. Świetną opcją jest egzotyczna w wyrazie fototapeta 3d. Liście palm, paproci i monster, tworzące gęstą plątaninę, sprawią, że salon przeniesie się w mgnieniu oka do tropikalnej dżungli. Zaletą takiego wzoru jest to, że sprawdzi się zarówno w nowoczesnej, industrialnej, jak i klasycznej aranżacji. A jeśli szukamy czegoś o nieco bardziej stonowanym lub wręcz minimalistycznym charakterze? Oto, co przygotował dla nas ekspert:

W takiej sytuacji warto wybrać delikatny motyw w postaci jasnozielonych liści i gałązek zaprezentowanych na białym tle. Jasne prześwity sprawią, że cała kompozycja będzie bardzo lekka w wyrazie, dzięki czemu stanie się idealnym zwieńczeniem skandynawskiej lub urządzonej zgodnie z zasadą „less is more” aranżacji.

Natura w czarno-białym wydaniu

https://redro.pl/

Natura większości z nas kojarzy się z zielenią, ale nie oznacza to, że tylko w takim wydaniu może się pojawić w naszym mieszkaniu. Jeśli jesteśmy miłośnikami nie tylko nowoczesnych, ale i stonowanych stylizacji, wówczas świetnym rozwiązaniem dla nas okaże się czarno-biała fototapeta. Liście tropikalne zaprezentowane w postaci czarnych kształtów na białym tle to idealny sposób na to, by wprowadzić akcent ze świata natury do współczesnego wystroju.

Taki motyw na ścianie sprawi, że w mgnieniu oka industrialna stylizacja lub minimalistyczna aranżacja zyska nieco bardziej łagodny charakter. Taki wzór doskonale wygląda na dużej powierzchni, dlatego warto po niego sięgnąć w przypadku loftowego metrażu mieszkania. – powiedział nam ekspert z Myloview.pl.

Taką fototapetę możemy rozważyć także wtedy, gdy szukamy pomysłu na odmianę przedpokoju. Czarno-biały, roślinny wzór zdynamizuje przestrzeń, dzięki czemu miejsce to od razu nabierze więcej życia.

Przytulna sypialnia usłana liśćmi

Choć do tej pory przywoływaliśmy egzotyczne rośliny, do wyboru są nie tylko takie fototapety. Jeśli dalekie tropiki nie są w naszym guście i szukamy pomysłu na przytulne, ale sielankowo prezentujące się wnętrze, wybierzmy przedstawienie z motywem liści lokalnych drzew – kasztanowców, klonów czy dębów. Fototapeta utrzymana w ciepłej tonacji i bazująca na kolorach ziemi sprawi, że sypialnia stanie się idealnym miejscem nie tylko do wypoczynku, ale i relaksu. Czekoladowe brązy, złote akcenty i szlachetna zieleń bądź ciemny granat to idealny przepis na wystrój pełen elegancji i szyku.

By podkreślić przytulny klimat stylizacji, warto postawić na efektowny zagłówek obity welurem oraz wiklinowe dodatki w postaci szezlonga, fotela lub kosza na ubranie. Takie propozycje z pewnością spodobają się miłośnikom stylu eko. – podpowiedział nam ekspert.

Kolorowa aranżacja pokoju nastolatka

Ekspert ma dla nas także propozycję, by za pomocą fototapety w liście odmienić pokój nastolatka – zwłaszcza dziewczęcą sypialnię. Tutaj jednak sięgniemy po całkowicie odmienny wzór niż te, które były prezentowane do tej pory:

Młodzieżowa stylizacja powinna tętnić kolorami, być żywa i pełna energii. Właśnie dlatego zamiast wzoru, który wiernie naśladuje przyrodę, wybierzmy taki, który wprowadzi do pokoju świat fantazji. Egzotyczne liście niech nie będą zielone, lecz niebieskie, fioletowe, różowe czy czerwone. Barwna ilustracja na ścianie sprawi, że w pokoju zawsze będzie panować pogodna atmosfera. Ewentualnie, jeśli w wystroju jest już dostatecznie dużo barwnych elementów, sięgnijmy po motyw z zielonymi liśćmi bananowca, ale zaprezentowanymi na różowym tle. Kontrast tych dwóch barw da nam zachwycający efekt.

Odrobina egzotyki, trochę lokalnego klimatu, a może barwny świat pełen fantazji? Inspirowana naturą fototapeta w liście sprawi, że nasz wystrój zyska zupełnie nowy charakter, a w zasięgu naszej ręki znajdzie się przyroda, która każdego dnia będzie cieszyć nasze oczy.