Fotograf ślubny – zdjęcia i nie tylko

Pary młode planujące swój wyjątkowy dzień, oprócz sali weselnej czy wyboru kapeli, poszukują fotografa ślubnego , który uwieczni ten najbardziej magiczny dzień w ich życiu. Pojawia się wiele pytań i często szukamy podpowiedzi czy inspiracji oraz ciekawych rozwiązań.

Fotograf weselny to tak naprawdę reżyser scen, który prowadzi was krok po kroku, tak abyście czuli się maksymalnie swobodnie. Towarzyszy wam od przygotowań, przez drogę do miejsca zaślubin i w końcu na miejsce wesela.

Fotograf ślubny – wywiad

Na wstępie fotograf ślubny powinien przeprowadzić z Wami wywiad, wysłuchać oczekiwań, ważna jest wymiana zdań i konsultacja najważniejszych aspektów. Dobry reportaż ślubny to przedstawienie w najlepszy możliwy sposób każdej chwili, która będzie pamiątką na całe życie.

Fotograf weselny– plan dnia

Planując dzień zdjęciowy ślubu, wesela oraz sesji plenerowej ważne, by fotograf doradził i być może zobrazował Wam pokrótce sceny, które będą miały miejsce w tym dniu. Fotograf ślubny z dużym doświadczeniem powinien wam zasugerować, by sesję plenerową wykonać w inny dzień niż data ślubu. Jest wówczas większe pole do popisu, czas nikogo nie goni i przede wszystkim Wy jesteście zrelaksowani.

Zdjęcia ślubne – ceremonia

Wracając do tematu, podczas wykonywania zdjęć ślubnych fotograf przekazuje młodej parze cenne informacje odnośnie ustawień i mowy ciała. Wszystko po to, by Pan Młody i Pani Młoda wyglądali po prostu pięknie. Czasami kadr uda się powtórzyć, jednak nie zawsze i tu liczy się bardzo doświadczenie Waszego fotografa ślubnego.

Fotograf weselny – sesja w plenerze

Szukając miejsca na sesję plenerową, w większości przypadków kierujecie się tym co Was zachwyca. Czasami jednak macie już wiele pięknych wspomnień związanych z innymi miejscami i być może to tam warto się udać. Miejsce, które zdecydowanie jest warte uwagi, to Park Mużakowski. Bajkowy klimat wprost urzeka. Dlatego nic dziwnego, że często Pary Młode wybierają właśnie to miejsce na swoją sesję ślubną.

COVID-19 a wesele

Sezon ślubny trwa na okrągło i nie można jednoznacznie określić kiedy się kończy, a kiedy zaczyna. Faktem jest jednak, że rok 2020 z racji pandemii rozpoczął się dla wszystkich dużą niepewnością i niestety wiele uroczystości z racji sytuacji musiało zostać przełożonych na inny termin. Nie ma się co oszukiwać, stresu i problemów było co niemiara… Pamiętajcie jednak, że jeśli Wy i Wasz fotograf zachowujecie wszelkie standardy i środki ostrożności, nie musicie się obawiać.

Podsumowując – jeśli wybierzecie doświadczonego fotografa ślubnego, na pewno możecie liczyć na ogromne wsparcie. Jego bogate doświadczenie daje też Wam spokój i bezpieczeństwo, którego w tym dniu nigdy za wiele.

Autor: Krystian Polak

Fotograf z pasji i zamiłowania z wieloletnim doświadczeniem, pracujący na terenie całej Europy. W celu zapoznania się z portfolio fotografa zapraszamy do odwiedzenia strony na www.krystianpolak.pl lub na Facebook „Fotografia Krystian Polak”.