Moda w ostatnich latach podąża w kierunku maksymalnej wygody. Ubrania mają zapewniać komfort, jednocześnie prezentując się w miarę elegancko. Takie właśnie są joggery, które skradły serca wielu entuzjastów mody. Poznaj najciekawsze stylówki influencerów z joggerami w roli głównej.

Joggery – interesująca propozycja

Joggery są wygodne jak dresy, ale prezentują się bardziej casualowo niż stricte sportowe spodnie. Szyte są z wielu materiałów – najczęściej z miękkiej dzianiny, ale nie brakuje modeli wykonanych z jeansu czy bawełny. Wyróżniają się przede wszystkim nogawkami zwężanymi w kostce i troczkami w pasie. Prezentują się naprawdę dobrze – pod warunkiem że w odpowiedni sposób połączy się je z innymi elementami garderoby oraz dodatkami.

Joggery to spodnie, z którymi stworzysz wiele stylizacji

Czarne joggery męskie – spodnie w stylu bojówek

Najczęściej joggery mają fason podobny do klasycznych spodni dresowych, jednak mogą mieć również formę bojówek. To świetny wybór dla mężczyzn pragnących eksperymentować z modą i ceniących funkcjonalne rozwiązania. Charakterystycznymi cechami bojówek jest duża liczba kieszeni. W okolicy kolan mogą być umieszczone dodatkowe kieszenie typu cargo, które są niezwykle praktyczne. Dodatkowo nadają stylizacjom niepowtarzalny, miejski charakter i stanowią bazę wielu miejskich outfitów.

Jak nosić czarne joggery w stylu bojówek? Ze względu na wiele charakterystycznych kieszeni, najlepiej ten model uzupełnić minimalistyczną górą. Postaw przede wszystkim na komfort i prostotę – wystarczy zwykły gładki T-shirt lub model z delikatnym nadrukiem. Prosta bluza lub flanelowa koszula, kurtka skórzana i joggery to look w miejskim klimacie. Obuwie dobierz w zależności od tego, jaki charakter chcesz nadać swojemu outfitowi – sportowe buty lub trampki idealnie oddadzą ducha streetwearu, natomiast cięższe buty i spodnie inspirowane bojówkami to bardziej zawadiackie połączenie. Przekonaj się sam, jak wiele możliwości stylizacyjnych oferują czarne joggery męskie z Denley.pl.

Jeansowe joggery to totalny must-have w szafie każdego mężczyzny

Czarne jeansowe joggery męskie jako uniwersalna baza

Charakterystyczny krój joggerów pokochały miliony. Entuzjaści mody ulicznej nie wyobrażają sobie nie mieć chociaż jednej pary w swojej szafie. Kilka sezonów temu projektanci wyszli z ciekawą propozycją joggerów wykonanych z denimu. Jeansowe joggery z wybiegów przeszły do mainstreamu i sieciówek. Nic w tym dziwnego: są złotym środkiem pomiędzy totalnym luzem dresów z dzianiny i ponadczasowością casualowych jeansów.

Ten model spodni jest łatwy w stylizacji. Wystarczy zestawić go z kolorowym T-shirtem i sportową marynarką. Jeśli chcesz podkreślić nonszalancję outfitu, wyeksponuj kolorowe sportowe buty i już – Twój look jest kompletny. Kto wie, może jeansowe joggery okażą się Twoimi ulubionymi spodniami na każdą okazję?

Czarne joggery męskie z dziurami – nadal trendy!

Przetarte spodnie kojarzą Ci się wyłącznie z majsterkowaniem w garażu? Cóż, panowie chętnie noszą je również na ulicy i kompletnie nie przejmują się tym, że spodnie, które mają na sobie, wyglądają na zniszczone. Joggery z dziurami prezentują się świetnie, nie ma co do tego wątpliwości, jednak unikaj noszenia ich na eleganckie uroczystości. Podobnie jak przy bojówkach, kieruj się zasadą „mniej znaczy więcej” i postaw na minimalistyczną górę. Ulubiona gładka bluza, jednobarwny sweter czy golf okażą się strzałem w dziesiątkę.