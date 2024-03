Zastanawiasz się, jaka forma rozliczeń będzie dla Ciebie najlepsza, gdy chcesz świadczyć usługi na własną rękę? W tym artykule porównasz działalność nierejestrowaną z umową o dzieło, biorąc pod uwagę m.in. formalności, składki ZUS i podatki.

Działalność nierejestrowana a UoD — porównanie

Aby określić, co się bardziej opłaca — działalność niezarejestrowana czy UoD — warto przyjrzeć się zaletom i wadom obu formom działalności zarobkowej.

Czym jest działalność nierejestrowana?

Działalność nierejestrowana to forma prowadzenia działalności gospodarczej bez konieczności jej rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Jest to rozwiązanie dostępne dla osób, których przychody nie przekraczają 3181,50 zł.

Zalety działalności nierejestrowanej:

prosta forma rozliczeń — wystarczy wystawić paragon fiskalny lub fakturę imienną,

niskie koszty — nie ma obowiązku opłacania składek ZUS ani podatku VAT,

możliwość łączenia z pracą na etacie.

Wady działalności nierejestrowanej:

ograniczenie wysokości przychodów,

brak możliwości odliczania kosztów uzyskania przychodu,

niemożność wystawiania faktur VAT,

ograniczony dostęp do niektórych form dofinansowania.

Czym jest umowa o dzieło?

Umowa o dzieło to umowa cywilnoprawna, na mocy której przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania określonego dzieła, a zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia.

Zalety umowy o dzieło:

możliwość uzyskania wyższego wynagrodzenia niż w przypadku działalności nierejestrowanej (brak limitów dochodowych),

niż w przypadku działalności nierejestrowanej (brak limitów dochodowych), brak obowiązku opłacania składek ZUS, jeśli umowa jest zawarta z osobą niebędącą w stosunku pracy ze zlecającym,

możliwość odliczania kosztów uzyskania przychodu.

Wady umowy o dzieło:

konieczność sporządzenia umowy,

większe ryzyko niezapłacenia wynagrodzenia przez zleceniodawcę,

brak możliwości wystawiania faktur VAT.

Co się bardziej opłaca?

To, co się bardziej opłaca, zależy od indywidualnej sytuacji każdego zleceniobiorcy. Działalność nierejestrowana jest dobrym rozwiązaniem dla osób, które chcą dorobić do etatu lub dopiero rozpoczynają swoją działalność. Umowa o dzieło może być bardziej opłacalna dla osób, które chcą uzyskać wyższe wynagrodzenie lub odliczać od podatku koszty uzyskania przychodu.

