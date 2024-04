Doczepiany kucyk to prawdziwy hit sezonu! Miękki, gładki i lśniący do złudzenia przypomina naturalne włosy. Czym jest w praktyce i jak może odmienić Twoją fryzurę? Podpowiadamy.



Trwałe przedłużenie włosów u fryzjera jest nie czasochłonne, ale również kosztowne. W zależności od wybranej metody, jakości, długości i gramatury doczepów trzeba za nie zapłacić od 1500 zł „w górę”. Jeśli chcesz zaoszczędzić czas i pieniądze, sięgnij po doczepiany kucyk i odmień swoją fryzurę samodzielnie. Czym jest doczepiany kucyk?



Doczepiany kucyk — co to jest?

Doczepiany kucyk to połączone pasma doczepianych włosów przybierające formę kitki. Zakończony niewielkim grzebykiem służącym do połączenia kucyka z naturalnymi włosami pozwala odmienić wygląd fryzury w ciągu zaledwie kilku minut.

Jak połączyć doczepiany kucyk z naturalnymi włosami?

Połączenie doczepianego kucyka z naturalnymi włosami jest bardzo łatwe. Zepnij naturalne pasma gumką i przyczep do nich niewielki grzebyczek doczepianego kucyka. Aby „zamaskować” łączenie, owiń je cienkim pasemkiem włosów.

Jak odmienić fryzurę przy pomocy doczepianego kucyka — 3 inspiracje

Jeśli lubisz upięcia, doczepiany kucyk będzie świetną bazą do stworzenia fryzury na każdą okazję. Oto kilka inspiracji.



1. Kok



Klasyczny elegancki kok, czy luźno spięty nonszalancki koczek? Przy pomocy doczepianego kucyka bez trudu stworzysz obie fryzury. Nawet jeśli Twoje naturalne włosy są krótkie.



2. Kucyk w stylu Barbie



Spięty na czubku głowy kucyk w stylu Barbie to niekwestionowany hit sezonu. Jeśli chcesz dodać mu charakteru, wykorzystaj dekoracyjne akcesoria: błyszczące, wysadzane cyrkoniami spinki do włosów, neutralne wsuwki lub ozdobną apaszkę.



3. Warkocz z twistem



Doczepiany kucyk w ciągu zaledwie kilku chwil zamienisz w warkocz — elegancki i ścisły lub lekko zapleciony, w stylu boho. Warkocz możesz pozostawić w naturalnym zakończeniu (związany gumką) lub dodać do niego ozdobną wstążkę, apaszkę czy koraliki.

Jak pielęgnować doczepiany kucyk?

Aby doczepiany kucyk zachował blask, miękkość i gładkość, zadbaj o odpowiednią pielęgnację.

Jeśli używasz kucyka codziennie, myj go co kilka dni. Do mycia używaj letniej wody, kierując strumień z góry na dół.

Do mycia kucyka używaj szamponu do włosów przedłużanych lub drogeryjnego produktu bez SLS-ów i silikonów.

Po każdym umyciu wmasuj w kucyk nawilżającą odzywkę lub maskę.

Jeśli używasz kucyka z naturalnych włosów, możesz wysuszyć go suszarką. Zanim to zrobisz, sprawdź jednak, ile powinna wynosić maksymalna temperatura nawiewu. Taką informację znajdziesz w materiałach informacyjnych dołączonych do kucyka lub na stronie producenta.



źródło: https://besthair.pl/pol_m_ WLOSY-Seria-BASIC_Kucyk-Kitka- 300.html