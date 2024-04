Klimatory to tanie i kompaktowe urządzenia, po które sięgamy w czasie największych upałów. Do chłodzenia wykorzystują wodę. Mogą być także wyposażone w przydatne, dodatkowe funkcje. Czym więc są i jak działają? Wyjaśniamy w poniższym artykule.

Jak działają klimatory?

Klimatory to zazwyczaj niewielkie, przenośne urządzenia, które służą do chłodzenia powietrza w pomieszczeniach. Są idealnym rozwiązaniem zwłaszcza do małych pomieszczeń, gdzie montaż klasycznej klimatyzacji jest niemożliwy. Na rynku znajdziemy szeroki wybór tych urządzeń wyposażonych także w dodatkowe funkcje, np. w oczyszczanie powietrza z pomocą odpowiednich filtrów lub jonizację.

Zasada działania klimatorów opiera się na naturalnym obiegu powietrza. Jest ono wtłaczane do urządzenia, schładzane, a następnie wyrzucane na zewnątrz przez znajdujący się w środku wiatraczek. Sam proces ochładzania polega na wykorzystaniu wody w całym procesie jego działania. W klasycznych modelach klimatorów wykorzystuje się butle lub specjalne pojemniki na wodę. Natomiast w bardziej zaawansowanych modelach standardem są specjalne wkłady chłodzące.

Kiedy warto kupić klimator?

Klimator to doskonałe rozwiązanie zwłaszcza do miejsc, w których montaż drogiego klimatyzatora jest niemożliwy. Tym samym takie urządzenia cieszą się popularnością w miejscach takich jak niewielkie biura, pokoje w domu lub w mieszkaniu. Klimator działa dobrze głównie we wnętrzach o małym metrażu, w którym istnieje naturalny obieg powietrza, np. lekko uchylone okno lub drzwi. Potrzebuje więc nieco innych warunków niż w przypadku klasycznego klimatyzatora.

Ciekawą zaletą klimatora jest to, że działa on efektywniej zwłaszcza w wysokich temperaturach. Moc chłodnicza urządzenia jest wtedy znacznie większa. Wszystko dlatego, że klimator skutecznie nawilża powietrze, wywołując przyjemne uczucie chłodu. Jest więc świetnym wyborem zwłaszcza w wyjątkowo upalne dni.

Klimatyzator do efektywnego działania potrzebuje zamkniętego pomieszczenia. Zupełnie inaczej wygląda to w przypadku klimatora. Działa on skutecznie również w przypadku otwartych drzwi i okien. Oznacza to, że takie urządzenie jest świetnym wyborem do pomieszczeń nie w pełni zamkniętych, np. różnego rodzaju biur. Wystarczy takie urządzenie skierować bezpośrednio na użytkownika, aby cieszyć się przyjemnym chłodem.

Ogromną zaletą klimatora jest także jego mobilność. Jeśli w trakcie upalnego lata przemieszczamy się często pomiędzy różnymi pomieszczeniami w biurze lub w domu, to takie urządzenie może okazać się doskonałym wyborem. Klimator niewiele waży, a dzięki swoim kompaktowym rozmiarom można ustawić go na podłodze, półce lub biurku.