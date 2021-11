Atopowe zapalenie skóry to niestety powszechne schorzenie skórne, którego objawy – szczególnie nieleczone – mogą bardzo poważnie wpłynąć na komfort i jakość życia chorującego. Najczęściej ta przypadłość jest diagnozowana u dzieci, a ze względu na swój przewlekły charakter utrzymuje się przez całe życie. Jak natomiast wygląda atopowe zapalenie skóry u dorosłych? Czy jest możliwe, by diagnoza została postawiona dużo później niż w pierwszych latach życia?

Najczęstsze objawy AZS

Czym właściwie jest atopowe zapalenie skóry? To choroba o podłożu autoimmunologicznym, która przejawia się tym, że pod wpływem kontaktu – nawet nieznacznego – z alergenem organizm reaguje bardzo gwałtownie, wytwarzając dużą ilość przeciwciał IgE. Jest to zatem zaawansowana alergia, która wpływa na skórę, a do tego na układ oddechowy oraz pokarmowy. Alergenami mogą być produkty spożywcze, składniki niektórych kosmetyków, pyłki roślin, kurz czy sierść zwierząt.

AZS nie sposób się zarazić, jednak jego ujawnienie się jest uwarunkowane genetyczne. Jeżeli któreś z rodziców zmaga się z atopowym zapaleniem skóry, istnieje duże prawdopodobieństwo, że dziecko odziedziczy skłonność do tej choroby. Jak ją rozpoznać? To przede wszystkim zaczerwienienie, swędzenie i nadmierne przesuszenie skóry, która może również zacząć się łuszczyć. Zmiany można zauważyć szczególnie w zgięciach kolan i łokci, ale także na twarzy i szyi. Kiedy choroba ulega zaostrzeniu, mogą pojawić się nadżerki i grudki z towarzyszącym im rumieniem.

W jakim wieku diagnozowane jest atopowe zapalenie skóry?

Jak już zostało wspomniane, atopowe zapalenie skóry u dorosłych nie jest niczym niecodziennym, głównie ze względu na to, że choroba może się ujawnić już w wieku niemowlęcym. Zdecydowana większość diagnoz (czyli ok. 70-80%) dotyczy właśnie dzieci do 1. roku życia. Nierzadko zdarza się, że pierwsze symptomy pojawiają się jeszcze przed ukończeniem 6. miesiąca.

Czy może się zatem zdarzyć, że wkroczymy w wiek dojrzewania, a nawet staniemy się już dorośli i dopiero wówczas, w trakcie wizyty u dermatologa, zostanie stwierdzone AZS? Choć są to przypadki bardzo rzadkie, to jak najbardziej atopowe zapalenie skóry u dorosłych może zostać zdiagnozowane bardzo późno. Warto jednak podkreślić, że zaledwie 10% wszystkich zachorowań dotyczy osób między 6. a 20. rokiem życia. Powodem, dla którego przez kilkanaście lat nie podjęliśmy leczenia w tym kierunku, może być po prostu bagatelizowanie objawów. Możemy uznać, że nasza skóra naturalnie ma tendencję do przesuszeń i podrażnień, a przez to nie zwrócić uwagi na to, że reaguje ona w ten sposób na styczność z alergenem.

Trzeba też wspomnieć, że mimo przewlekłego charakteru AZS może być przez jakiś czas uśpione. Samo leczenie zresztą zakłada niecałkowite zwalczenie choroby, a jedynie wyciszenie symptomów, co wpływa na poprawienie kondycji skóry, a w konsekwencji na lepsze samopoczucie osób dotkniętych AZS.. Wymaga to jednak bardzo skrupulatnej pielęgnacji, stosownej diety i dbania o czystość, a czasem zachodzi też konieczność wdrożenia farmakoterapii.