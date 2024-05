Mówi się, że książek nie powinno oceniać się po okładce. I rzeczywiście coś w tym jest! Dziś natomiast skupimy się na tym, jakie korzyści daje czytanie jako takie, a także, dlaczego również słuchanie bywa dla naszych mózgów bardzo cenne. Zapraszamy do – nomen omen – lektury!

Niebagatelna rola słuchania

Zacznijmy niejako od końca, ponieważ od tego, co może zaoferować audiobook . Przy czym nie mamy na myśli takich rzeczy, jak możliwość zapoznawania się z treścią książek podczas wykonywania innych czynności w międzyczasie. Choć to również stanowi spory atut, to jednak nas bardziej interesuje wpływ audiobooków na ludzki mózg.

Pod tym względem sprawa wygląda naprawdę ciekawie, ponieważ jak pokazują badania, słuchanie angażuje obie półkule mózgowe (tradycyjne czytanie jedynie lewą, tę odpowiedzialną za obszary związane z procesowaniem języka). Dzieje się tak, ponieważ Twoja głowa musi przetworzyć w pierwszej kolejności dźwięk, a dopiero później może skupić się na samej treści.

Takie rozwiązanie jest również ciekawą opcją dla osób, które są słuchowcami. Jeśli Ty także należysz do tej grupy, możesz spróbować dać szansę audiobookom. Kto wie, być może okaże się, że w ten sposób zapamiętujesz więcej informacji z książki, z którą się zapoznajesz?

Czytanie i korzyści z nim związane

Jednak i tradycyjne czytanie jest wspaniałe! Dzięki niemu możesz z czasem zaobserwować u siebie poprawę w następujących obszarach:

zasobie słownictwa,

wyciszeniu, które wpływa na poprawę snu,

koncentracji,

odczuwalnej przyjemności z życia.

Atutem książek, który jest szczególnie istotny w dzisiejszych czasach, jest również to, że pomagają one nieco zwolnić w zabieganym świecie. Zamiast przed snem przeglądać social media czy oglądać seriale, możesz sięgnąć po lekturę, która pozwoli Ci wyciszyć się przed snem.

Naukowcy stwierdzili już lata temu, że czytanie bardzo korzystnie wpływa na mózg. Może na przykład przyczynić się do spowolnienia objawów demencji. Do tego podczas lektury aktywujesz rozmaite powiązania mózgowe, które z każdą kolejną przeczytaną stroną stają się silniejsze. Mówiąc wprost, książki mogą sprawić, że Twój mózg będzie sprawniejszy.

Nie ważne ile, ważne co?

Niektórzy podkreślają, że nie ważne ile się czyta, a co. Rzeczywiście, książki są przecież różne. Nie każdy tytuł da Ci nową wiedzę czy też poszerzy Twoje horyzonty. Niemniej jednak dowolna książka może sprawić, że poznasz nowe słowo bądź wyrażenie. Ponadto badania pokazują, że dla naszych głów nie jest ważne, co takiego czytamy, a sam fakt wykonywania tej czynności.

Ponadto nawet lżejsze tytuły mogą dawać Ci pewne benefity. Pomóc zrelaksować się po ciężkim dniu, sprawić, że będziesz czuł się wyciszony. Może po prostu dadzą Ci rozrywkę i wywołają na Twojej twarzy uśmiech. Takie rzeczy również są bardzo cenne.

Jak widzisz, czytanie i słuchanie książek niesie ze sobą wiele korzyści. Nieważne, jaką formę preferujesz (zresztą, możesz przecież stosować je na przemian!), Twoja głowa z pewnością będzie Ci wdzięczna za to, że sięgasz po lektury.