Podjęcie decyzji na temat rozpoczęcia sprawy rozwodowej jest swego rodzaju skończeniem pewnego etapu swojego życia. Ważne jest, aby podczas procesu, zminimalizować ból, związany z rozstaniem, a pomóc w tym może sięgnięcie po profesjonalnego adwokata, który posłuży pomocą prawdą. Oczywiście, pomoc adwokata podczas rozwodu nie zawsze jest konieczna, jednak warto wiedzieć, kiedy skorzystać z jego pomocy.

W jakich sytuacjach warto skorzystać z pomocy adwokata?

Pomimo tego, że każda sprawa rozwodowa prowadzi do tego samego, czyli do rozwiązania małżeństwa, wyróżnić można kilka rodzajów spraw rozwodowych. Głównym kryterium jest sposób przeprowadzenia całego procesu. W przypadku, w którym obydwie ze stron zdecydowały się, że rozwód jest jedyną opcją, sprawa przebiega zazwyczaj w łatwiejszy sposób, ponieważ wiąże się ona z formalnościami, które trzeba załatwić. Oczywiście, sam rozwód wiąże się również z podziałem wspólnego majątku, jednak w przypadku osób, które są ze sobą zgodne, możliwe jest szybkie załatwienie tego zagadnienia.

Naturalnie, rozwód nie zawsze bywa sprawą łatwą, w szczególności, gdy jedna ze stron go nie chce. W takim momencie konieczne jest sięgnięcie po pomoc specjalisty do spraw rozwodów, czyli doświadczonego prawnika, który posłuży profesjonalną pomocą prawną, aby rozwód przebiegł w najmniej bolesny sposób. Co więcej, doświadczony mecenas zagwarantuje również, że dokumenty rozwodowe zostaną odpowiednio wypełnione, ponieważ dobrze sporządzony wniosek może usprawnić całość procesu.

Rozwód z orzekaniem o winie, czy bez orzekania? Czym różnią się poszczególne sprawy?

Pomimo tego, że sama nazwa jest bardzo sugerująca, to zrozumienie tego, czym jest rozwód z orzekaniem o winie, jest niezwykle ważne, ponieważ wniosek rozwodowy musi zostać prawidłowy uzupełniony. W przypadku rozwodu ze wskazaniem winy ważne jest uargumentowanie wniosku. Definiując winę, możliwe jest wskazanie tego, która ze stron doprowadziła do rozpadu małżeństwa. Przykładowymi zachowaniami świadczącymi o winie jednej ze stron, może być zdrada, przemoc fizyczna lub psychiczna, lub uzależnienia, z którymi boryka się jedno z małżonków.