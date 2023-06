Przy ulicy Wyszyńskiego doszło do potrącenia 12-letniego chłopca. Trafił on do szpitala, na razie nie jest znany jego stan zdrowia.

Do zdarzenia doszło przed godziną 8.30. Kierujący Audi nie zatrzymał się przed przejściem dla pieszych i nie zauważył przechodzącego przez jezdnię chłopca. W tej chwili nie ma już utrudnień w ruchu.

Kierowców i pieszych prosimy jednak o ostrożność i uwagę na drogach.