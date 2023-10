Sprawy związane z miejską komunikacją bardzo często pojawiają się w naszej cotygodniowej audycji “Prezydent na 96 FM”. Ostatnio do naszej redakcji napisała pani Krystyna, mieszkanka Zacisza.

Nasza słuchaczka zwróciła uwagę na ważną kwestię związaną z kursowaniem linii numer 5.

Przywrócono linię MZK nr 5, która podąża przez ul. Agrestową na ul. Działkową omijając przy tym ul. Zacisze i niestety nie dojeżdża na przystanek znajdujący się na Wojska Polskiego. Dzieci uczęszczające do Szkoły Podstawowej nr 2 z os. Leśnego i z os. Zacisze nie mają możliwości dojazdu do szkoły, w związku z czym muszą chodzić na pieszo wzdłuż ul. Zacisze, na której są przeprowadzane remonty. Czy jest szansa, żeby zmodyfikować kurs linii nr 5 i umożliwić dzieciom z os. Zacisze i os. Leśnego bezpieczny dojazd do szkoły?