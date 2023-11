Jest Przemysław, będzie Piotr. Potwierdziły się nasze wcześniejsze informacje. Do zespołu Enei Falubazu Zielona Góra dołącza Piotr Pawlicki.

“Piter” to jeden z najbardziej utalentowanych i utytułowanych polskich żużlowców. Multimedalista rozgrywek krajowych oraz międzynarodowych.

– Moje drogi z Zieloną Górą już wcześniej się krzyżowały, ale dopiero teraz doszło do poważnych rozmów. Dążyły do tego obie strony, udało się osiągnąć porozumienie no i jestem. Chcę dać zielonogórskim kibicom jak najwięcej radości w trakcie sezonu. Ja dobrze czuję się na torze w Zielonej Górze i zazwyczaj miałem tutaj dobre występy. W przyszłym sezonie stworzymy zespół, który stać będzie na naprawdę dobry wynik – powiedział Piotr Pawlicki.

Piotr Pawlicki ty wychowanek Unii Leszno. To w tej drużynie świętował swoje największe sukcesy. Sezon 2023 spędził we Wrocławiu w Betard Sparcie, z którą zajął drugie miejsce w rozgrywkach PGE Ekstraligi.

– Piotr Pawlicki to w mojej ocenia ciągle czołówka polskich żużlowców. Jego ostatnie sezony być może nie były perfekcyjnie, ale jestem przekonany, że nadal potrafi się ścigać i stać go na bycie liderem ekstraligowej drużyny – powiedział Piotr Protasiewicz, dyrektor sportowy zielonogórskiej drużyny.

– Piotr to walczak. Zawodnik z niesamowitym charakterem. Potrzebujemy takich żużlowców w drużynie przyszłym sezonie. Wierzę w to, że Piotr pójdzie w ślady swojego starszego brata i w barwach Enei Falubazu Zielona Góra będzie szybki i skuteczny – powiedział Wojciech Domagała, przewodniczący Rady Nadzorczej ZKŻ SSA.