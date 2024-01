Od wczoraj, czyli od 1 stycznia trwa głosowanie w Budżecie Obywatelskim. Zielonogórzanie wybierają spośród 49 projektów – 36 z tzw. starej Zielonej Góry i 13 z Dzielnicy Nowe Miasto.

Piotr Dubicki, pełnomocnik prezydenta ds. konsultacji społecznych mówi, że okres świąteczno-noworoczny, to wbrew pozorom dobry czas na obywatelską aktywność zielonogórzan.

W Zielonej Górze budżet funkcjonuje od 2013 roku. Na przestrzeni dekady różne okresy były brane pod uwagę. Zawsze trafiliśmy na jakieś dni wolne. Ten etap najważniejszy, czyli głosowanie to pierwsze dwa tygodnie stycznia.

Głosowanie zakończy się więc 14 stycznia. Czy dwa tygodnie to wystarczający czas na oddanie głosów? Piotr Dubicki uważa, że tak.

Prowadziliśmy ewaluację w zeszłej edycji. Okres dwutygodniowego głosowania został zaakceptowany przez kilkadziesiąt procent. Najważniejszą zmianą jest jednak samo głosowanie i liczba oddawanych głosów przez mieszkańców.

Link do głosowania znajdziecie TUTAJ. Mieszkańcy mają do oddania maksymalnie cztery głosy. Można wskazać mniej projektów, ale zagłosować można tylko raz. Do podziału jest kwota 7,5 mln zł na zadania o wartości od 100 tys. zł do 1 mln zł.