Zdążą, czy nie zdążą? Mowa o oddaniu do użytku kąpieliska w zielonogórskiej Ochli. Wielokrotnie sprawdzaliśmy, jak wyglądają prace.

Dziś o ich tempo zapytaliśmy Krzysztofa Kaliszuka. Wiceprezydent miasta był gościem programu „Prezydent na 96 FM”. Kaliszuk przyznał, że ta inwestycja jest wieloetapowa i trudna, do tego realizowana w trudnych czasach.

Nie budujemy obiektu na jeden sezon, tylko na wiele lat, tak jak CRS. Mamy trudne czasy dla wykonawców spowodowane przerwą w dostawach. Do tego doszły nieprzewidziane prace archeologiczne. Nie jesteśmy przywiązani do tego, czy to będzie koniec czerwca czy sierpnia.