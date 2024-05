Czternastu radnych Koalicji Obywatelskiej, pięciu radnych Prawa i Sprawiedliwości i klubu “Zielona Razem” oraz jeden radny niezrzeszony – tak liczbowo będzie wyglądać nowa, zaprzysiężona we wtorek, zielonogórska Rada Miasta. Czego spodziewają się sami zainteresowani, czyli radni?

Nowa twarz w Radzie Miasta, Joanna Malon z Koalicji Obywatelskiej stwierdziła, że sama uroczystość była podniosła a przed jej klubem duża odpowiedzialność.

Oczywiście to są takie emocje, których nie da się porównać do sytuacji życiowych. To jest duża odpowiedzialność, zaczyna się coś nowego i nasza praca będzie dobra dla mieszkańców Zielonej Góry.