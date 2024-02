Dramatyczny mecz obejrzeli kibice koszykówki w hali CRS. Enea Stelmet Zastal Zielona Góra przegrał z Tauronem GTK Gliwice 94:99. O porażce w dużej mierze zadecydowała fatalna trzecia kwarta.

Lepiej w mecz weszli gliwiczanie prowadząc od pierwszej minuty różnicą kilku punktów. Zastalowcy po udanej akcji debiutującego w zespole trenera Davida Dedka AJ Englisha doprowadzili w 4 minucie do wyrównania (14:14). Końcówka, za sprawą trzypunktowych rzutów Łotysza Martinsa Laksy, dla przyjezdnych, którzy po pierwszej kwarcie objęli prowadzenie 26:20. Goście zaczęli także lepiej drugą odsłonę meczu. Po dwóch minutach GTK miało już jedenaście punktów zaliczki (32:21). Zastal odrabiał straty (30:34 w 15 minucie), ale goście znów odskoczyli na dziesięć “oczek” (35:45). Ostatnia minuta była jednak fantastyczna w wykonaniu gospodarzy. Dwie trójki Jeriaha Horne’a, trójka Marcina Woronieckiego i punkt Novaka Musica sprawiły, że Zastal doprowadził do wyrównania. Do przerwy było zatem 45:45.

Fatalna trzecia kwarta okazała się kluczowa dla losów rywalizacji. Zastal przegrał tę część gry – uwaga – aż 11:32! Goście w minutę zdobyli siedem punktów nie tracąc żadnego. Zastal znów miał problem ze skutecznością i kompletnie nie radził sobie w defensywie. Po punktach Hendersona w 25 minucie GTK objęło piętnastopunktowe prowadzenie (67:52). Niemoc zielonogórzan trwała. Po punktach Laksy GTK w 27 minucie prowadziło już 71:52, a równo z końcową syreną trafił Maciej Bender i przyjezdni po trzech kwartach mieli spory zapas (77:56). Po meczu? Nic z tych rzeczy. W czwartej kwarcie zobaczyliśmy wreszcie waleczny Zastal! Po punktach KIkowskiego w 32 minucie na tablicy mieliśmy rezultat (64:79 – 10:2 po dwóch minutach). Zastal mozolnie odrabiał straty. Po trójkach Horne’a i Woronieckiego na 3,5 minuty przed końcem było tylko 80:83.Chwilę później 83:86. Goście jednak nie dali sobie wydrzeć wygranej i ostatecznie zwyciężyli