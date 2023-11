Jak wyglądać będą przedwyborcze sojusze w zielonogórskiej Radzie Miasta? Kto może głosować “ramię w ramię” z prezydenckim klubem “Zielona Razem” i Januszem Kubickim? O to postanowiliśmy zapytać czołowych zielonogórskich radnych.

Nie da się bowiem ukryć, że im bliżej wyborów samorządowych, tym bardziej może się zaostrzać polityczny spór między poszczególnymi ugrupowaniami w zielonogórskim ratuszu.

Możliwe, że opozycyjna wobec prezydenta Janusza Kubickiego Platforma Obywatelska jeszcze bardziej zaostrzy kurs wobec włodarza miasta. Marcin Pabierowski, szef zielonogórskiej PO w Radzie Miasta, pytany o możliwy sojusz lub zgodę z prezydentem po październikowych wyborach parlamentarnych odpowiada tak:

Wystarczy spojrzeć na sesje rady miasta, jak byliśmy odżegnywani od czci i wiary przez prezydenta i jego radnych. Te wszystkie nieetyczne zachowania miały miejsce przez tę kadencję. Piłka jest po stronie radnych i prezydenta. Oni są wciąż w koalicji (Z PiS-em – dop. red). To nie jest pytanie do nas.

Jacek Budziński z Prawa i Sprawiedliwości dziwi się z kolei narracji Platformy Obywatelskiej. Dlaczego?

Kiedy rządziła koalicja PO z radnymi Janusza Kubickiego w latach 2015-2018, to PIS popierał wszystkie uchwały, które zmierzały do rozwoju miasta. Nie zachowywaliśmy się jak pacynki partyjne. Dziś ze smutkiem widzę, że radni PO głosują często na złość, bo nie ma to jakiegoś racjonalnego uzasadnienia.