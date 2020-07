Zobacz info

Patrycja Plich Bez pustkowia nie ma objawień So no wilderness no revelations otwarcie - prezentacja riserczu: 25.07. w godzinach 18-20/ możliwość oglądania do końca sierpnia 2020 Fundacja Salony, Fabryczna 13b, Zielona Góra "What light does aesthetics as a branch of thought, and art as a contemplative practice, shed on the (possible) end(s) of the world? What if we consider the end of the world as the finished product of aesthetic modernity? The blue ruin of earth is the total work of art at the...